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Otomotiv Yerli otomobilden sevindiren haber! 'Başarıyla ürettik'
Otomotiv

Yerli otomobilden sevindiren haber! 'Başarıyla ürettik'

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik" denildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 15:11:00 - 2022-05-28 15:34:35

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG yollara çıkmak için gün sayarken flaş bir gelişme yaşandı. TOGG sosyal medya hesabından, geçtiğimiz günlerde Almanya’da yol testleri sırasında kamuflajlı bir şekilde ortaya çıkan C–segment SUV‘a ilişkin yeni bir gelişmeyi paylaştı.

“Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık” denilen açıklamada, “Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik” ifadeleri yer aldı.

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Yorumlar

mahmut nimet

helal olsun bee, yerli otomobil 2023'te yollarda (yiyenlere afiyet olsun)

Yasemin

MAŞALLAH, SÜBHANALLAH. yapay zeka ile diğer arabalarda olmayan özelliklerde konur inşALLAH.
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