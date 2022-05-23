Yerli otomobil Togg'da müthiş özellik! Yüz ifadesinden anlayacak

Teknolojinin gelişmesi otomobil sektörüne de yeni bir dönüşüm getirdi. Türkiye'nin doğuştan elektrikli otomobili Togg da bu dönüşümden payına düşeni aldı.

Renault yeni Scenic modeli direksiyondan nabız ölçerken, Yerli otomobil Togg'un SUV'u sürücünün yüz ifadesinden yorgunluğunu, ruh halini anlayacak. Aynı zamanda hava tahmini yapabilen Togg, şarjını da paylaşabilecek.

Yıllar önce ana görevleri yolcularını A noktasından B noktasına götürmek olan otomobillerde büyük bir devrim yaklaşıyor. Elektrikli ve ağ bağlantılı otomobiller çağıyla birlikte, yepyeni bir döneme giriyoruz. Yaklaşan çağın otomobilleri çok kısa bir süre sonra hayatımıza girmeye başlayınca, kullandıkları yüksek teknolojiyle bambaşka bir boyut açıp, otomobilin tanımını akıllı cihaza dönüştürecek.

Otomobile yeni teknoloji geldi

Yeni çağın otomobillerinde kullanılacak teknolojilerin odağını da insan oluşturuyor. Araç içindeki sürücü ve yolcuların sağlık, konfor, eğlence ve bilgi edinme ihtiyaçları için sürekli yeni teknolojiler devreye alınıyor. Mégane E-Tech ile aynı platformu paylaşan Renault'un konsept olarak tanıttığı modeli yeni Scenic, bu alanda önemli yeniliklere imza atan araçlardan olacak.

2024 yılında piyasaya çıkacak model, şık hatları dışında dışında hidrojen teknolojisi kullanan batarya destek sistemiyle yollardaki en teknolojik araçlardan biri olmaya aday.

Sürücüyü uyaracak

Elektrikli yeni Scenic'in hidrojen destekli bataryasıyla menzili 800 km'ye kadar ulaşabilecek. Araç, direksiyon simidi üzerinden sürücünün nabız atışlarını ve tansiyonunu izleyecek. İşlenen veriler online olarak değerlendirilip, gerekli durumlarda sürücüye uyarılar yapılacak.

Teknoloji dışında yeni otomobillerin başka bir özelliği de sürdürülebilir kaynaklara yönelmesi. Örneğin renault'nun scenic vision'da araç zemininde yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılıyor.

TOGG, yüz ifadesinden anlayacak

Türkiye'nin ilk yüzde 100 elektrikli yerli üretim aracı Togg, başından itibaren ''akıllı bir cihaz'' olarak planlanan bir proje. Togg gibi yeni kuşak doğuştan elektrikli ağa bağlı araçların içten yanmalı ağa bağlı araçlara göre temel farkı aracın içinde internet olması değil, aracın internetin içinde olması. Aracın servis ve güncellemeleri bulut üzerinden, uzaktan yapılabilecek.

Togg, sürücüsünün yüz ifadesinden, yapay zeka ve kameralar sayesinde hasta, mutsuz ya da kızgın olduğunu anlayıp, en uygun duruma karar verip otonom olarak hastaneye gidebilmesi, keyifli bir müzik açabilmesi ya da hızı kontrol altına alabilmesine imkan sağlayacak. Anlık olarak hava tahminlerine ulaşan, sürekli ağa bağlı olan araç, sürücüsüne alternatif rotalar önerebilecek.

Geleceğin modellerinde her şey sürücünün sağlığı ve yol güvenliği için geliştiriliyor. Kontrol mekanizmaları sürekli yükseltiliyor.