Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? TOGG ne zaman piyasaya çıkar?
Milyonlar yerli otomobilin piyasaya çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Bu sebeple sık sık ‘Yerli otomobil ne çama satışa çıkacak?’ sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, yerli otomobil ne zaman yollara çıkacak? Yerli otomobil son durum
Yerli ve milli otomobil için geri sayım başladı. Son zamanlarda sık sık ‘Yerli otomobil ne zaman çıkacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, TOGG ne zaman piyasaya çıkar?
Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? TOGG ne zaman piyasaya çıkar?
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarda başarıyla üretildiği bildirildi.
Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Gemlik tesislerindeki çalışmalarda kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığı belirtildi. Paylaşımda, “Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık. Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik” ifadeleri kullandı.
TOGG, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak.