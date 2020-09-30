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Ekonomi YEP'te siber tehditlere "kalkan" hazırlığı
Ekonomi

YEP'te siber tehditlere "kalkan" hazırlığı

Yeni Ekonomi Programı'na göre, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı hayata geçirilecek - Siber tehditlerin etkilerinin azaltılması öncelikli hedef olacak

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:09:12 -
YEP'te siber tehditlere "kalkan" hazırlığı

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ile siber tehditlerin etkilerinin azaltılması hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2021-2023 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) siber tehditlerin etkilerinin azaltılması amacıyla 2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nın hayata geçirilmesi öngörüldü.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı, siber güvenliğin sağlanmasına yönelik stratejik eylemler, siber savunmanın güçlendirilmesi, kritik altyapıların korunması, siber suçlarla mücadele, siber güvenlik ekosisteminin güçlendirilmesi, milli güvenlik ve siber güvenliğin entegre edilmesi, insan kaynağının geliştirilmesi ve farkındalığın sağlanması amaçlarına odaklanılarak hazırlandı.

Söz konusu planda siber tehditlerin etkilerinin azaltılması öncelikli hedef olacak. Ulusal seviyede gerekli önlemlerin alınması ve güvenli bir siber ortamın oluşturulmasının amaçlandığı planla, ülkenin siber güvenlik alanında mevcut durumunu daha da ileriye taşıyarak uluslararası seviyede en üst sıralarda yer alması sağlanacak.

- Yerli ve milli çözümler ön planda

Siber güvenliği sağlayacak kritik teknoloji ürünlerinin milli imkanlarla üretilmesi, dışarıdan temin edilecek ürünlerde gizliliğin ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önlemleri içeren plan, ulusal siber uzayda hizmet sağlayan, veri işleyen ve bilgi sunumunda rol alan yazılım, donanım ve ağda gizliliğin, güvenliğin ve mahremiyetin korunmasını sağlayacak.

Plan, toplumun siber güvenlik konusunda farkındalığının düşük olması, kişisel güvenlik önlemlerinin alınmaması sonucunda kişisel bilgilerin ele geçirilmesi ve yok edilmesi risklerine karşı önlemleri içerecek.

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