Yeni Peugeot 408 2023’te geliyor

Dünyanın en köklü otomobil markalarından biri olan Peugeot, yeni 408 modeliyle SUV kodlu dinamik silueti ve kusursuz Fastback tasarımıyla kalıpları kırıyor. Ekim 2022’deki Paris Otomobil Fuarı’nda dünya tanıtımı yapılan yeni Peugeot 408, 2023’ün ilk aylarında kademeli olarak Avrupa pazarında yollara çıkmaya başlayacak. Yeni Peugeot 408, aynı dönemde Türkiye’de de yollarda olacak. Yeni Peugeot 408, obsession mavi, titanyum gri, tekno gri, elixir kırmızı, sedef beyaz ve inci siyah isimli 6 farklı gövde rengiyle üretilecek. Yeni Peugeot 408’de PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8 ve PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8 isimli iki adet şarj edilebilir hibrit motor sunuluyor. 180 e-EAT8; 150 HP güce sahip PureTech benzinli motor ve 81 kW güce sahip elektrikli motora, 225 e-EAT8 ise 180 HP güce sahip PureTech benzinli motor ve 81 kW güce sahip elektrikli motora sahip. Ayrıca 3 silindirli 130 HP 1.2 litre PureTech içten yanmalı bir motor seçeneği de bulunuyor. 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzıman ve start&stop özelliği ile bu motor Euro 6.4 emisyon normunu karşılıyor. İlerleyen dönemde ise tamamen elektrikli versiyon da sunulacak.