Yeni MG HS’in Avrupa lansmanı Türkiye’den başladı
Köklü İngiliz otomobil markası MG (Morris Garages), Euro NCAP 5 yıldızlı güvenliği ve sınıfının üstünde boyutları ile ön plana çıkan Yeni HS’i, Avrupa ile aynı anda Türkiye’de tüketicisiyle buluşturdu.
Yoğun bir ilgiyle karşılaşan şarj edilebilir hibrit versiyonunun başarısını devam ettirmeyi amaçlayan benzinli HS, 162 PS gücünde 1.5 litre turbo motoruyla C-SUV segmentinde rekabete güçlü şekilde adım atıyor. MG Pilot adı verilen teknolojik sürüş destek sistemleri ve zengin konfor özellikleriyle Yeni MG HS, Comfort donanımıyla 890 bin TL, Luxury donanımıyla ise 980 bin TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuldu.