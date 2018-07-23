0553 313 94 23

Yeni Malatyaspor transfer bombasını patlattı! Manchester United'ın eski futbolcusu...

Yeni Malatyaspor bir dönem Manchester United'da forma giyen Zoran Tosic ile anlaşmaya vardı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:55
Yeni Malatyaspor transfer bombasını patlattı! Manchester United'ın eski futbolcusu...

Yeni Malatyaspor, bir dönem Manchester United takımında da forma giyen yıldız futbolcu Zoran Tosic ile anlaşmaya vardı.

Sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları sürerken, yönetim forvet hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Erol Bulut’un forvete takviye istemesi üzerine harekete geçen Malatyalı yöneticiler, son olarak Partizan takımında forma giyen Sırp golcü Zoran Tosic ile prensipte anlaşmaya vardı. Kulüpten edinilen bilgiye göre yıldız futbolcunun birkaç gün içerisinde Türkiye’ye gelerek imza atması bekleniyor.

Kariyeri başarılarla dolu olan Zoran Tosic, Manchester United, CSKA Moskova, Köln ve Partizan gibi takımlarda top koşturdu. Forvet ve kanatlarda görev yapabilen 31 yaşındaki golcü futbolcu görev aldığı takımlarda attığı estetik gollerle adından sıkça söz ettirdi.

Bu transferi büyük ölçüde tamamlandığı belirtilen Malatya temsilcisinin Zoran Tosic’i Türkiye’ye davet ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:55
  1. Yeni Malatyaspor
  2. Manchester United
  3. Zoran Tosic

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Malatyaspor transfer bombasını patlattı! Manchester United'ın eski futbolcusu...
    1. Yeni Malatyaspor transfer bombasını..
    2. 125 sanığa müebbet hapis istendi
    3. Almanya'dan Mesut Özil açıklaması
    4. İYİ Parti'de kongre tarihi belli oldu
    5. Yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye evet dedi!..
    6. Pompalı tüfekle annesini öldürdü!
    7. PKK/YPG ve Esed Münbiç için anlaştı!
    8. FLAŞ! Mesut Özil'den Türk Milli Takımı..
    9. Adnan Oktar'a en yakın isim yakalandı!..
    10. Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi!..
    11. 2018 KPSS lise geç başvurular ne..
    12. Trafik kazasının ardından çıkan..
    13. AK Parti'den son dakika bedelli..
    14. Halk otobüsünde yer verme kavgası! Bir..
    15. Fenerbahçe, Manchester City'nin genç..
    16. İYİ Parti'de genel başkanın kim..
    17. İki yıllık birikimini sattığı..
    18. İYİ Parti'de genel başkan kim olacak?
    19. Galatasaray'dan flaş transfer! Resmen..
    20. Dul kadına ev kiralamayan mal sahibine..
    İran'dan "intikam" açıklaması
    İran'dan "intikam" açıklaması
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Adnan Oktar'ın yargıdaki sorgusuna ulaşıldı! ''Tayyip'i asarlar şimdi''
    Adnan Oktar'ın yargıdaki sorgusuna ulaşıldı! ''Tayyip'i asarlar şimdi''
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    'Darbe günü CHP'li vekiller asker üniformalarını giyip...'
    'Darbe günü CHP'li vekiller asker üniformalarını giyip...'