Yeni BMW 7 Serisi siparişe açılıyor

Yeni BMW 7 Serisi için özel olarak Tersane İstanbul’da gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, “Yeni BMW 7 Serisi, bir ilk olarak ilk etapta sadece tamamen elektrikli motorlu versiyonuyla dünyada satışa sunuluyor. Geniş iç mekânı ve fark oluşturan donanımlarıyla kişiye özel lüks mobilite kavramını yeniden yorumlayan ve segmentindeki standartları belirleyen Yeni BMW 7 Serisi için kısa bir süre sonra ön siparişleri almaya başlamayı ve teslimatları da 2023’ün ilk çeyreğinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Etkinlikte tanıtılan Yeni BMW X7’nin de ön gösterimi gerçekleştirildi. Yeııi BMW X7 de ön satışa açılacak, teslimatlar gelecek yılın ilk çeyreğinde yapılacak.