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Aktüel Yeni Akit Yazarı Halit Kanak'tan Ahmet Mete Hoca'nın kabrine ziyaret
Aktüel

Yeni Akit Yazarı Halit Kanak'tan Ahmet Mete Hoca'nın kabrine ziyaret

Yeni Akit Yazarı Halit Kanak, yakın zamanda hayatını kaybeden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete Hoca'nın kabrini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 15:54:00 - 2022-07-24 16:03:31
Yeni Akit Yazarı Halit Kanak'tan Ahmet Mete Hoca'nın kabrine ziyaret

Yeni Akit Yazarı Halit Kanak, yakın zamanda ebedeli aleme irtihal eden İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete Hoca'nın kabrini ziyaret ederek dua etti.

Kanak paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli gönüldaşlarım… Bugün, yakın zamanda aramızdan ayrılan İskeçe’mizin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete Hocamızın kabrini ziyaret ederek sizler adına Fatihamızı gönderdik. Mekanı cennet olsun inşallah."

Halit Kanak ayrıca Ahmet Mete Hoca'nın ailesine de taziye ziyareti gerçekleştirerek başsağlığı dileklerini iletti.

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