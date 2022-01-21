Yavuz Bahadıroğlu’nu rahmetle anıyoruz

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

Sıratı müstakim üzerine yaşayıp bu yolda can veren, bir nesle tarih şuurun aşılayan ve kaleminde herhangi bir sapma olmayan gazetemiz Akit’in yazarlarından ve Türk tarihçiliğinin yüz akı Yavuz Bahadıroğlu mahlaslı Niyazi Birinci’yi, vefatının sene-i devriyesinde rahmetle ve dualarla anıyoruz.

Bir nesle tarihi sevdirdi

“Sert ama mert olduğu için Akit’te yazıyorum” sözleriyle Akit’in duruşuna olan hayranlığını dile getiren ve uzun yıllar gazetemizde köşe yazarlığı yapan Yavuz Bahadıroğlu mahlaslı Niyazi Birinci’nin Hakk’a irtihalinin üzerinden tam bir yıl geçti. Bahadıroğlu, ömrünü şanlı geçmişimizi anlama konusunda yaptığı çalışmalara adadı.

Kaleme aldığı eserlerinde bir millete dayatılmaya çalışılan tarihin karanlıkta kalmış gerçek yönlerini ortaya koyan Bahadıroğlu, ilk romanı ‘Sunguroğlu’ ve ardından kaleme aldığı ‘Buhara Yanıyor’ ile “Türk milletine tarihi sevdiren adam” olarak gönüllere taht kurdu.

Mütevazılığı, sevecenliği ve tavizsiz duruşuyla hatırlanan Tarihçi ve düşünce adamı Bahadıroğlu, 21 Ocak 2021’de ruhunu Rahman’a teslim etti. Bahadıroğlu’nun muazzez naaşı Eyüp Sultan Camii haziresinde medfun bulunuyor.

Her zaman hedefteydi

Tarihçi Yavuz Bahadıroğlu, vefatının ardından da azgın azınlığın operasyonel medyasının hedefi olmuştu. Sürekli olarak kutuplaşmaktan bahseden fondaş medya, Bahadıroğlu’nun vefat haberini manşetlerinden “Atatürk Düşmanı Yazar Öldü” diyerek duyurmuştu. Her dönem laikçi yobazların hedefinde olan Bahadıroğlu’nun kitapları da defalarca yasaklandı.