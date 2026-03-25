Yatırım vaadiyle dolandırmışlar! Çok sayıda gözaltı kararı var

Yatırım vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasında gözaltı kararı çıktı. Başsavcılığın açıklamasına göre, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin borsa alanında yatırım yaptıklarını belirterek halka arz edilecek şirketler olduğu bahanesiyle mağdurlardan para topladıkları tespit edilen 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca şüphelilerin, mağdurlara başlangıçta küçük yatırımlardan kazanç sağlandığı izlenimi vererek bir süre ödeme yaptıkları, ardından yüksek meblağlar talep ederek dolandırıcılık eylemini sürdürdükleri ve bu süreçte çok sayıda şirket hesabı kullandıkları belirlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince zanlıların yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.