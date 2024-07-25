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Gündem Sözde "yatırım danışmanı"yla iş yaptı, hayatının şokunu yaşadı
Gündem

Sözde "yatırım danışmanı"yla iş yaptı, hayatının şokunu yaşadı

Yeniakit Publisher
2024-07-25 14:59:00 - 2024-07-25 15:02:16
Sözde "yatırım danışmanı"yla iş yaptı, hayatının şokunu yaşadı

Isparta'da kendisini yatırım danışmanı olarak tanıtan şahsın hesabına 278 bin TL gönderen vatandaşın parası ekipler tarafından kurtarıldı.

Isparta'da yaşayan Ş.Ö. isimli vatandaş, kendisini telefonla arayarak yatırırım danışmanı olarak tanıtan şahsın yönlendirmeleriyle banka hesaplarından 278 bin TL'yi başka banka hesaplarına transfer etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan şahıs şikayette bulundu. İhbarın ardından harekete geçen Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince ivedi olarak ilgili banka görevlileri ile yapılan görüşmeler sonrası müştekinin hesabından transfer edilen paranın kripto şirketine transfer edildiği öğrenildi. Kripto şirketi ile iletişim kurularak 278 bin TL paraya bloke konularak vatandaşın parası kurtarıldı.

Öte yandan, şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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