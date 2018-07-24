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Yasin Öztekin herkesi şok etti! Bursaspor'la anlaştı derken...

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'la anlaştığı iddia edilen Galatasaraylı Yasin Öztekin, yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Göztepe'yle anlaştı.

24 Temmuz 2018 Salı 14:36
Yasin Öztekin herkesi şok etti! Bursaspor'la anlaştı derken...

Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Göztepe, transferde 3 bomba birden patlattı. Son olarak Antalyaspor'dan golcü Deniz Kadah'la sözleşme imzalayan Göztepe, Galatasaray'dan kanat oyuncusu Yasin Öztekin ve Deportivo'dan orta saha oyuncusu Celso Borges'le anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların, Bursaspor'un Brezilyalı savumacısı Titi'nin de işini bitirmek üzere olduğu vurgulandı. Bursaspor'un da peşinde olduğu Galatasaraylı oyuncu Yasin Öztekin'in tercihini Göztepe'den yana kullanarak İzmir'de sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi. Türkiye'deki kariyerine 2010-2011'de Gençlerbirliği'nde başlayan 31 yaşındaki Yasin, Trabzonspor ve Kayseri Erciyesspor formalarını terlettikten sonra Galatasaray'a transfer oldu.

GALATASARAY'DA 29 MAÇA ÇIKIP 5 GOL ATTI

Sarı-kırmızılılarda 2014-2015'ten itibaren forma giyen Yasin Öztekin, Galatasaray'da 2 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı. Deneyimli futbolcu geçen sezon İstanbul ekibinde toplam 29 resmi maça çıkıp 5 gol attı. Göztepe'nin diğer transferi Borges'in ise kız kardeşinin düğünü nedeniyle ülkesi Kosta Rika'da bulunduğu kaydedildi. Orta sahada görev yapan 34 yaşındaki futbolcunun en kısa sürede İzmir'e gelmesi bekleniyor. Transferde adeta taarruza geçen Göztepe, Bursasporlu Titi'yle de son aşamaya geldi. Ülkemizde Kasımpaşa formasını da terleten Brezilyalı stoper geçen sezon yine Göztepe'nin gündemine gelmiş ancak Bursaspor'a imza atmıştı. Titi, yeşil-beyazlılarda 36 resmi müsabakada boy gösterdi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 14:36
  1. Trabzon
  2. Kayseri
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Antalya
  6. Titi
  7. Göztepe
  8. Bursaspor
  9. Yasin Öztekin
  10. Galatasaray

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