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Ekonomi YASED Başkanı Sargın, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi:
Ekonomi

YASED Başkanı Sargın, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi:

"Pandemi dönemini gerçekçi beklentilerle yöneterek, bu dönemin getirdiği küresel tedarik zinciri fırsatlarına odaklanmak ve ekonominin tekrar canlandığı döneme hazırlık yapmak Türkiye için en doğru strateji" - "İçinden geçtiğimiz dönemde yeniden şekillenmesi beklenen küresel tedarik zinciri alanının Türkiye için fırsatlar barındırdığını düşünüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-29 20:12:36 -
YASED Başkanı Sargın, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi:

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, pandemi dönemini gerçekçi beklentilerle yöneterek, bu dönemin getirdiği küresel tedarik zinciri fırsatlarına odaklanmanın ve ekonominin tekrar canlandığı döneme hazırlık yapmanın, Türkiye için en doğru strateji olduğunu ifade etti.

Sargın, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve gelecek 3 yılı kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na (2021-2023) (YEP) ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.

Pandeminin etkilerinin programa yansımasının ve buna bağlı alternatif senaryoların hazırlanmasının olumlu olduğunu belirten Sargın, "Pandemi dönemini gerçekçi beklentilerle yöneterek, bu dönemin getirdiği küresel tedarik zinciri fırsatlarına odaklanmak ve ekonominin tekrar canlandığı döneme hazırlık yapmak Türkiye için en doğru strateji. İçinden geçtiğimiz zorlu sürece rağmen Türkiye'nin potansiyeline inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) çok yıllı büyüme tahminleri üzerindeki olumsuz etkisine değinen Sargın, şunları kaydetti:

"Küresel iş dünyasını temsil eden üye profilimizle pandeminin Türkiye ve dünya ekonomisine etkilerini yakından izliyor ve derinden hissediyoruz. Tüm dünyayı etkileyen bu gelişmeleri gerçekçi beklentilerle yöneterek küresel tedarik zincirinden Türkiye'nin alabileceği payı artırmaya odaklanılmasını ve pandemi sonrası dönemde de Türkiye’yi rekabetçi kılacak hazırlıkların yapılmasını önemsiyoruz. Bu bağlamda, Türkiye'nin uluslararası yatırımlardaki rekabet gücünü artıracak yatırım ortamında öngörülebilirliği sağlamaya yönelik her türlü politika ve strateji çalışmasına YASED olarak katkı vermeye devam edeceğiz."

Türkiye’nin küresel tedarik zincirinden aldığı payın artırılması konusunun YASED'in ana çalışma alanlarından biri olduğunu belirten Sargın, "İçinden geçtiğimiz dönemde yeniden şekillenmesi beklenen küresel tedarik zinciri alanının Türkiye için fırsatlar barındırdığını düşünüyoruz. Bu itibarla Bakanımız Sayın Albayrak'ın küresel tedarik zincirindeki fırsatlara işaret etmesini olumlu değerlendiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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