Yarın başlayacak! iPhone'a 2 bin 100 TL'lik indirim
Bir firma, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına destek olmak için iPhone 8 fiyatlarında 2 bin 100 TL'lik bir indirim kampanyası hazırladı. Buna göre, 19-21 Ekim'de fiyatı 6 bin 499 TL olan 64 GB'lık iPhone 8'ler 4 bin 399 TL'den satışa sunulacak.18 Ekim 2018 Perşembe 14:24
Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına destek olan Arçelik, 64 GB'lık iPhone 8'leri, 19-21 Ekim'de 2 bin 100 TL'lik indirimle 4 bin 399 TL'den satışa sunacak.
2 bin 100 TL'lik indirim
Arçelik, tavsiye edilen perakende satış fiyatı 6 bin 499 TL olan 64 GB'lık iPhone 8'leri, 19-21 Ekim'de 2 bin 100 TL'lik indirimle 4 bin 399 TL'den satışa sunacak.
iPhone 8 64 GB modelinin tüm renklerinde geçerli olacak kampanya kapsamında anlaşmalı bayilerde 6 ay taksit imkanı da sağlanacak.
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