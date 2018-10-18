Yarın başlayacak! iPhone'a 2 bin 100 TL'lik indirim

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına destek olan Arçelik, 64 GB'lık iPhone 8'leri, 19-21 Ekim'de 2 bin 100 TL'lik indirimle 4 bin 399 TL'den satışa sunacak.

2 bin 100 TL'lik indirim

Arçelik, tavsiye edilen perakende satış fiyatı 6 bin 499 TL olan 64 GB'lık iPhone 8'leri, 19-21 Ekim'de 2 bin 100 TL'lik indirimle 4 bin 399 TL'den satışa sunacak.

iPhone 8 64 GB modelinin tüm renklerinde geçerli olacak kampanya kapsamında anlaşmalı bayilerde 6 ay taksit imkanı da sağlanacak.