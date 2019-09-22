Yanan tencere nasıl parlar? İşte, yanık tencere temizlemenin püf noktası!

Mutfakta yılların deneyimlileri bile gün gelir tencere, tava yakabilir. Bazen sohbete bazen televizyona dalıp tencereyi ocakta unutmak son derece olası. Siz de böyle bir kaza yaşadıysanız; sakın tencereleri, tavaları çöpe atmayın. Basit formüllerle tencerelerinizi ve tavalarınızı parlatabilirsiniz. İşte, “Yanan tencere nasıl parlar?” sorusunun yanıtı.

Yöntem 1

Dibi tutan tencerenin içerisine su ve aynı miktarda sirke dökün.

Tencereyi ocağa alın ve 5-6 dakika kaynatın.

Ardından tencerenin içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar karbonat ekleyin.

Birkaç dakika suyu kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın.

Artından suyu boşaltın ve süngerle tencereyi sabunlayın.

İşte, bu kadar kolay.

Yöntem 2

Her evde bulunan çamaşır makinesi deterjanları; yanan, dibi tutan tencereleri temizlemek için şahane bir yöntemdir.

Tencerenin içerisine bir miktar su doldurun.

Suyun içerisine çamaşır deterjanı ekleyip kaynatın.

10-15 dakika kaynattıktan sonra tencerenin altını kapatın.

Tencerenin içerisine biraz beyaz sirke ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın.

En az 8 saat sonra tencereyi durulayıp bulaşık deterjanıyla yıkayabilirsiniz.