Yağ yakımını hızlandıran kolay tarif! Göbek yağlarından kurtulun…
Zengin yemek kültürü, iştah ve hazır yemeklerin tüketilmesi derken kilo alımı da kaçınılmaz oluyor. Yaz aylarında daha fit bir görüntüye sahip olmak isteyenler ise bölgesel kilolarından şikayet ediyor. Bunlar yok etmek için kimi zaman düzenli spor yapmaya vakit bulamıyor olabilirsiniz. Birkaç malzeme ile uyurken bile yağ yakmanıza yardımcı olacak bir tarif hazırladık.
Metabolizma hızındaki yavaşlama, yoğun iş temposu ve motonlaşan günlük hayat pratikleri çoğu zaman istenmeyen kilolara davetiye çıkartır. Özellikle kalça ve göbek bölgesinde bu yağların istemsiz bir şekilde biriktiğini görebilirsiniz. Doğru beslenme ve egzersiz ile bu fazla kilolardan kurtulmanız mümkün. Yaz sıcaklarının etkili olduğu günlerde hem yağ yakımını hızlandıran hem de ferahlatacak bir tarife ne dersiniz? İşte 5 dakikada hazırlanan sizi fit görünüme kavuşturacak sağlıklı bir içecek...
Çilekli detoks suyu
Malzemeler
Yarım limon
Yarım lime
3-4 yaprak nane
5-6 adet çilek
1 litre maden suyu
100 ml su
Dilediğiniz kadar buz
HAZIRLANIŞI
Lime ile limonu bir kavanoza sıkın ve kabuklarını atın. Çilekleri ortadan ikiye kesin. Ardından ise çilek ve naneyi kavanoza atın. Sıcak su ekleyin ve çilek ile nanenin aromasını verebilmesi için bir süre dinlendirin. Hazırladığınız içeceği soğumaya bırakın.