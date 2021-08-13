  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Şanlıurfa’da petrol boru hattının delinmesiyle onlarca litre ham petrol çevreye aktı
Şanlıurfa'da ekmek pişirilen evde yangın çıktı
Bakan Koca duyurdu: Yüzde 70'i geçti
İran kripto para madenciliğini vergilendirmeyi hedefliyor
Aktüel Yağ yakımını hızlandıran kolay tarif! Göbek yağlarından kurtulun…
Aktüel

Yağ yakımını hızlandıran kolay tarif! Göbek yağlarından kurtulun…

Zengin yemek kültürü, iştah ve hazır yemeklerin tüketilmesi derken kilo alımı da kaçınılmaz oluyor. Yaz aylarında daha fit bir görüntüye sahip olmak isteyenler ise bölgesel kilolarından şikayet ediyor. Bunlar yok etmek için kimi zaman düzenli spor yapmaya vakit bulamıyor olabilirsiniz. Birkaç malzeme ile uyurken bile yağ yakmanıza yardımcı olacak bir tarif hazırladık.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 14:51:00 -
Yağ yakımını hızlandıran kolay tarif! Göbek yağlarından kurtulun…

Metabolizma hızındaki yavaşlama, yoğun iş temposu ve motonlaşan günlük hayat pratikleri çoğu zaman istenmeyen kilolara davetiye çıkartır. Özellikle kalça ve göbek bölgesinde bu yağların istemsiz bir şekilde biriktiğini görebilirsiniz. Doğru beslenme ve egzersiz ile bu fazla kilolardan kurtulmanız mümkün. Yaz sıcaklarının etkili olduğu günlerde hem yağ yakımını hızlandıran hem de ferahlatacak bir tarife ne dersiniz? İşte 5 dakikada hazırlanan sizi fit görünüme kavuşturacak sağlıklı bir içecek...

Çilekli detoks suyu

Malzemeler

Yarım limon

Yarım lime

3-4 yaprak nane

5-6 adet çilek

1 litre maden suyu

100 ml su

Dilediğiniz kadar buz

HAZIRLANIŞI

Lime ile limonu bir kavanoza sıkın ve kabuklarını atın. Çilekleri ortadan ikiye kesin. Ardından ise çilek ve naneyi kavanoza atın. Sıcak su ekleyin ve çilek ile nanenin aromasını verebilmesi için bir süre dinlendirin. Hazırladığınız içeceği soğumaya bırakın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay