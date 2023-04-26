Yağ yakan çay: İbrahim Saraçoğlu neler yağ yakar cevap verdi! Yaza fit girmek için bu çay hepsine bay bay diyor...

Yağ yakmayı hedefleyen doğal zayıflama kürleri, hızlı kilo vermek isteyenler için ideal seçimler oluyor. Zayıflamak için karar verenlerin hemen hemen ilk aklına gelen limonlu su içmek, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarifi ile yeniden şekilleniyor ve yağ yakan limon kürü olarak tercihimize sunuluyor. Zayıflamaya etkisi dışında güçlü antiseptik, anti bakteriyel, yaşlanma karşıtı ve iltihap sökücü özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Ayrıca bağışıklığı güçlendirir, sindirimi geliştirir ve genel sağlığa iyi gelir. Kısa sürede etki eden bir zayıflama kürü arıyorsanız ve diğer faydalarından yararlanmak istiyorsanız işte tarifler...

Yağ yakan çay için gereken malzemeler

* 10 gram Ihlamur

* 10 adet Kuşburnu

* 5 gram Altınotu

Yağ yakan çay nasıl yapılır?

Kaynayan bir litre suyun içerisine 10 gram ıhlamur ve 10 adet kuşburnunu (Çatlatarak veya bıçakla çizerek) koyun ve 5 dakika kaynatın. 5 dakika dolunca içine 5 gram Altın otu ilave edip 5 dakika daha kaynatın. Ardından ocaktan alın. birkaç dakika demlenmesi için bekledikten sonra bir kaba süzün. Elde ettiğiniz bu çayı üçe veya dörde bölerek gün içinde tüketin.Karışımı ısıtmayın ve içerisine limon yada bal ilave etmeyin.

İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan yağ yakan limon kürü…

C vitamini açısından zengin olan ve hem sağlık hem de güzellik için mucizevi olan limon, yine zayıflatıcı etkisi ile bilinen maydanoz ile birleştiğinde yağları mum gibi eriten bir karışım haline geliyor. Düzenli kullanıldığında vücudunuzda biriken yağlardan kurtularak hızla sizi forma sokacak yağ yakan limon kürü nasıl yapılır diye merak edenler için sizler için tüm detayları derledik. Öncelikle bu kürü uygularken kalorili, hazmı zor ve ağır besinlerden uzak durmalı ve mutlaka ama mutlaka düzenli olarak egzersiz yapmalısınız. Egzersiz yapmak size zor ve zahmetli geliyorsa her gün düzenli yürüyüş yapmanız, dans etmeniz, asansör kullanmamanız, televizyon karşısında mekik çekmeniz yeterli ve etkili olacaktır.

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Yağ yakan limon kürü nasıl yapılır?

Malzemeler

16 dal taze maydanoz

1 adet limon

1 bardak içme suyu

Hazırlanışı ve uygulanışı

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun tarifi olan yağ yakan limon kürü için 1 adet limon suyu, iyice yıkayıp ayıkladığınız maydanozlar ve bir bardak içme suyunu blenderdan geçirin. Ortaya yeşil bir sıvı çıkacak. Bu karışımı sabahları aç karnına kahvaltı etmeden 15 ya da 20 dakika önce tüketin. Kürü 15 gün uygulayın. 7 gün mola verin ve 15 gün daha uygulayın. Kür arasında bir hafta mola vermek çok önemlidir. Mola sayesinde vücudunuzu dinlendirir ve yeni kür için hazırlamış olursunuz. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından verilen bu kür, yağlarınızın yakımını hızlandıracak ve etkili sonuçlar getirecektir. Bu kür sayesinde istediğiniz sonuca kısa sürede ulaşmaya başladığınız için diyet dönemlerinin en temel noktası motivasyon konusunda da zorlanmamış olacaksınız.