Vücuttaki ürik asidi düşürebilecek 4 besin

Bildiğiniz gibi sağlıklı beslenmenin her zaman iyi bir etkisi vardır. Yiyecek ve içeceklerin tüketimi ile meydana gelen ve zaten mevcutta var olan pürinin de vücut içinde parçalanması ile ürik asit ortaya çıkar.

İşte vücudunuzdaki ürik asidi azaltan 4 besin

Enginar

Bu besin diüretik özelliklere sahiptir. Bu yüzden ürik asitle ilgili problemi olan insanlar için harika. Enginar ayrıca lif, protein, vitamin ve diğer faydalı elementler bakımından da zengindir. Bu yiyecek yalnızca ürik asit sorununuzu çözmeyecek, aynı zamanda sağlığınız için de faydalı olacaktır.

Soğan

Soğan, çok faydalı özelliklere sahiptir. Ürik asitle ilgili sorunlarınız varsa, soğan tüketebilirsiniz. 2 soğanı soyup ikiye bölün. Kaynatın ve pişene kadar bekleyin. Suyu bir kavanoza alın ve üzerine taze sıkılmış 1 limonun suyunu ekleyin. Bu karışımı gün içerisinde için.

Kabak

Bu yiyecek asidi vücudunuzdan atmanıza yardımcı olur. Fırında kış balkabağı pişirebilirsiniz. Tüm aile için faydalı ve besleyici bir aperatif olacak ve probleminizi çözmenize yardımcı olacaktır. Dilerseniz haşlanmış balkabağını da tüketebilirsiniz.

Elma

Bu meyvenin sağlığımız için çok şaşırtıcı özellikleri var. Ürik asit ile olan probleminizi gidermek için de tüketebilirsiniz. Elma yiyerek vücudunuzun tüm toksinlerini doğal yoldan atacaksınız. Elmayı en çok sevdiğiniz şekilde tüketebilirsiniz.

Ürik asit yüksekliği nedir?

Sağlıklı bir şekilde gerçekleşmemesinin bir neticesi olarak ya da idrar ile birlikte vücut dışına atılması gereken ürik asitin, vücuttan atılamayarak yükselmesi, ürik asit yüksekliğine yol açar. Vücutta yüksek seviyede bulunan ürik asit, eklem içinde kristalleşmelere sebep olarak gut hastalığı, böbrek taşı, akut ürik asit nefropatisi, kronik ürat nefropatisi ve romatoid artrit gibi eklem inflamasyonuna bağlı rahatsızlıklara neden olur.