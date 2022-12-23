  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Volkswagen'den kötü haber! Tedarik krizi otomotiv devi Volkswagen'i vurdu: Fabrikasında üretim duracak
Otomotiv

Volkswagen'den kötü haber! Tedarik krizi otomotiv devi Volkswagen'i vurdu: Fabrikasında üretim duracak

Üretimi belli aralıklarla durduracak: Dünyadaki üretim ve tedarik zincirindeki sorunlar otomobil üreticilerini zor durumda bırakıyor. Tedarik zincirinin son kurbanı Volkswagen oldu. Volkswagen Türkiye'de en çok tercih edilen araçlardan. Şirketin Almanya Wolfsburg'daki fabrikasında üretim Ocak ayında belli aralıklarla duracak. Otomotiv devi iflas mı etti?

Yeniakit Publisher
2022-12-23 20:46:00 - 2022-12-23 21:38:15
Volkswagen'den kötü haber! Tedarik krizi otomotiv devi Volkswagen'i vurdu: Fabrikasında üretim duracak

Dünyadaki üretim ve tedarik zincirindeki sorunlar otomobil üreticilerini zor durumda bırakıyor.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, koronavirüs ve Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle ortaya çıkan tedarik sorunundan etkilendi.

Volkswagen bu nedenle ana fabrikası olan Wolfsburg'da Ocak ayında üretimi birkaç vardiya durduracak. Araç sahipleri tarafından milyonlarca satan modelleri Türkiye'de de tercih ediliyor. yenişafak'a göre: 9 Ocak'tan 27 Ocak'a kadar Golf üretiminin yapıldığı 3 numaralı montaj hattının gece vardiyası üretim durdurmadan etkilenecek.

Volkswagen Fiyatları - Modelleri listesi merak konusu...

Türkiye'de en çok tercih edilen modeller şöyle;

Volkswagen T-Roc
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Caddy
Volkswagen Golf
Volkswagen Polo
Volkswagen Passat
Volkswagen 

Alman otomotiv devinden fırsat! Volkswagen, Wolfsburg fabrikasında yeni bir elektrikli SUV üretecek
Alman otomotiv devinden fırsat! Volkswagen, Wolfsburg fabrikasında yeni bir elektrikli SUV üretecek

Otomotiv

Alman otomotiv devinden fırsat! Volkswagen, Wolfsburg fabrikasında yeni bir elektrikli SUV üretecek

Otomotivde 'terminal' dönemi başlıyor! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Yeni karar!
Otomotivde 'terminal' dönemi başlıyor! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Yeni karar!

Otomotiv

Otomotivde 'terminal' dönemi başlıyor! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Yeni karar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23