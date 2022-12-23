Volkswagen'den kötü haber! Tedarik krizi otomotiv devi Volkswagen'i vurdu: Fabrikasında üretim duracak
Üretimi belli aralıklarla durduracak: Dünyadaki üretim ve tedarik zincirindeki sorunlar otomobil üreticilerini zor durumda bırakıyor. Tedarik zincirinin son kurbanı Volkswagen oldu. Volkswagen Türkiye'de en çok tercih edilen araçlardan. Şirketin Almanya Wolfsburg'daki fabrikasında üretim Ocak ayında belli aralıklarla duracak. Otomotiv devi iflas mı etti?
Dünyadaki üretim ve tedarik zincirindeki sorunlar otomobil üreticilerini zor durumda bırakıyor.
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, koronavirüs ve Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle ortaya çıkan tedarik sorunundan etkilendi.
Volkswagen bu nedenle ana fabrikası olan Wolfsburg'da Ocak ayında üretimi birkaç vardiya durduracak. Araç sahipleri tarafından milyonlarca satan modelleri Türkiye'de de tercih ediliyor. yenişafak'a göre: 9 Ocak'tan 27 Ocak'a kadar Golf üretiminin yapıldığı 3 numaralı montaj hattının gece vardiyası üretim durdurmadan etkilenecek.
Volkswagen Fiyatları - Modelleri listesi merak konusu...
Türkiye'de en çok tercih edilen modeller şöyle;
Volkswagen T-Roc
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Caddy
Volkswagen Golf
Volkswagen Polo
Volkswagen Passat
Volkswagen
Otomotiv
Alman otomotiv devinden fırsat! Volkswagen, Wolfsburg fabrikasında yeni bir elektrikli SUV üretecek