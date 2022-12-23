Volkswagen'den kötü haber! Tedarik krizi otomotiv devi Volkswagen'i vurdu: Fabrikasında üretim duracak

Dünyadaki üretim ve tedarik zincirindeki sorunlar otomobil üreticilerini zor durumda bırakıyor.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, koronavirüs ve Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle ortaya çıkan tedarik sorunundan etkilendi.

Volkswagen bu nedenle ana fabrikası olan Wolfsburg'da Ocak ayında üretimi birkaç vardiya durduracak. Araç sahipleri tarafından milyonlarca satan modelleri Türkiye'de de tercih ediliyor. yenişafak'a göre: 9 Ocak'tan 27 Ocak'a kadar Golf üretiminin yapıldığı 3 numaralı montaj hattının gece vardiyası üretim durdurmadan etkilenecek.

Volkswagen Fiyatları - Modelleri listesi merak konusu...

Türkiye'de en çok tercih edilen modeller şöyle;

Volkswagen T-Roc

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Caddy

Volkswagen Golf

Volkswagen Polo

Volkswagen Passat

Volkswagen