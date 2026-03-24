Vize engeli kalkıyor! Türk vatandaşlarına kapılar açıldı

Yurt dışı seyahat planları yapan Türk vatandaşlarına sevindirici haber geldi. Son düzenlemelerle birlikte vizesiz ya da kolay vize imkanı sunan ülke sayısı artarken, Balkanlar’dan Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada yeni kapılar açıldı. Uzmanlara göre bu gelişme, özellikle kısa süreli tatil planlarını ve turizm hareketliliğini önemli ölçüde artıracak.

Yeni listede yer alan ülkeler, farklı sürelerde vizesiz ya da kapıda vize kolaylığı sağlıyor. Kuzey Makedonya ve Kosova, 90 güne kadar vizesiz seyahat hakkı sunarken; Özbekistan, Tayland, Singapur ve Moğolistan gibi ülkeler 30 güne kadar giriş imkanı tanıyor. Malezya ve Lübnan da 90 güne kadar vizesiz seyahat edilebilen destinasyonlar arasında yer alıyor. Orta Doğu’da ise Ürdün vizesiz giriş imkanı sağlarken, Kuveyt kapıda vize uygulamasıyla dikkat çekiyor.

Seyahat uzmanları, bu ülkelerin sunduğu kolaylıkların hem turizm sektörüne canlılık getireceğini hem de Türk vatandaşlarının yurt dışına erişimini ciddi ölçüde artıracağını belirtiyor. Özellikle ekonomik ve kısa süreli seyahat planları yapanlar için bu destinasyonlar önemli alternatifler sunuyor.

Ancak uzmanlar, seyahat öncesinde bazı kritik detaylara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Pasaport süresinin en az 6 ay geçerli olması, dönüş bileti ve konaklama bilgileri gibi belgelerin hazır bulundurulması, sorunsuz bir seyahat için büyük önem taşıyor. Ayrıca her ülkenin güncel giriş koşullarının seyahat öncesinde mutlaka kontrol edilmesi öneriliyor.

Yeni düzenlemelerle birlikte dünya, Türk gezginler için her zamankinden daha erişilebilir hale gelirken, vizesiz seyahat trendinin önümüzdeki dönemde daha da genişlemesi bekleniyor.