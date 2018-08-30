Vitiligo hastalığına dikkat!

Cildin pigment hücrelerinin, melanositlerin belirli alanlarda yok olduğu bir hastalık olarak tanımlanan Vitiligo ile ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için araştırdık. Vitiligo nedir? Vitiligoya sebep olan faktörler, belirtileri ve tedavi yöntemleri…

VİTİLİGO İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Vitiligo, cildin pigment hücrelerinin, melanositlerin belirli alanlarda yok olduğu bir hastalıktır.

Semptomlar ve vitiligo bulguları, vücudun herhangi bir yerinde cildin renginin kaybolarak beyaz lekeler şeklinde olmasıdır.

Vitiligo, lokal olarak bir bölgede görülebilir veya vücutta birkaç farklı alanı etkileyebilir.

Çoğu uzman tarafından, vücudun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücuttaki bazı hücrelere saldırması ve tahrip etmesinden kaynaklanan bir otoimmün durum olduğuna inanılsa da, vitiligonun kesin nedeni bilinmemektedir.

Vitiligo çoğunlukla, 40 yaşından önce görülen bir hastalıktır. 20’li yaşlardan önce görülmesi daha olasıdır. Vitiligonun ailelerde genetik olma olasılığı daha fazladır.

Vitiligo bazen tiroid disfonksiyonu da dahil olmak üzere diğer tıbbi durumlar ile ilişkilidir.

Vitiligo’nun bir bölgeye yayılıp yayılmayacağını veya kalmayacağını belirlemenin bir yolu yoktur.

Vitiligo ağrılı değildir ve önemli sağlık sonuçları yoktur. Bununla birlikte, duygusal ve psikolojik sonuçları olabilir.

Bazı tıbbi tedaviler, durumun ciddiyetini azaltabilir, ancak tedavi edilmesi zor olabilir.

Vitiligoyu önlemenin bilinen bir yolu yoktur.

Vitiligo tedavisi için kanıtlanmış ilaç yoktur, ancak cildin görünümünü iyileştirebilmek için bazı kremlerin kullanılması faydalı olabilir.

VİTİLİGO NEDİR

Vitiligo, cildin farklı bölgelerinde beyaz lekelerin görüldüğü bir bozukluktur. Ciltteki renk pigmenti yapan hücrelerin yok edilmesinden kaynaklanır. Bu hücrelere melanosit denir. Vitiligo ayrıca mukoza zarlarını (ağız ve burun içindeki doku gibi) ve gözü de etkileyebilir.

VİTİLİGO NEDEN OLUR?

Nedeni bilinmemektedir. Vitiligo, bir otoimmün hastalık olabilir. Bu hastalıklar bağışıklık sisteminin yanlışlıkla bazı hücrelere saldırdığında oluşur. Vitiligoda, bağışıklık sistemi derideki melanositleri tahrip edebilir.

Yapılan bazı araştırmalarda, melanositlerin kendilerini yok ettiği tezi savunulmaktadır. Bir diğer araştırmaya göre de güneş yanığı veya duygusal sıkıntı gibi tek bir olayın vitiligoya sebebiyet verebileceğini belirtiliyor. Ancak bu olayların vitiligoya neden olduğu kanıtlanmamış değildir.

VİTİLİGO BELİRTİLERİ

Derideki beyaz lekeler, vitiligonun ana belirtisidir. Bu yamalar, cildin güneşe maruz kaldığı bölgelerde daha yaygındır. Yamalar eller, ayaklar, kollar, yüz ve dudaklarda olabilir. Beyaz yamaların görüldüğü diğer yerler:

Koltukaltı ve kasık

Ağız çevresinde

Gözler

Burun delikleri

Göbek

Üreme organları

Rektal alanlar.

VİTİLİGO NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedavi, cildin daha düzgün görünmesine yardımcı olabilir. Tedavi seçimi şunlara bağlıdır:

Beyaz yamaların sayısı

Yamaların ne kadar yaygın olduğu

Kişinin tercih ettiği tedavi yöntemi

Bazı tedaviler herkes için uygun değildir. Birçok tedavinin istenmeyen yan etkileri de olabilir. Tedaviler uzun zaman alabilir ve bazen etkili olmazlar.

Vitiligo için güncel tedavi seçenekleri arasında medikal, cerrahi ve diğer tedaviler bulunur. Çoğu tedavi rengi, beyaz ten ciltlerine geri döndürmeyi amaçlamaktadır.

Tıbbi tedaviler şunları içerir:

Cildinizde kullandığınız ilaçlar (kremler gibi)

Ağızdan aldığınız ilaçlar

Ultraviyole A (UVA) ışığı kullanan bir tedavi

Rengi diğer alanlardan çıkartarak beyaz lekelerle eşleştirme

Cerrahi tedaviler şunları içerir:

Kişinin kendi dokularından alınan deri greftleri: Doktor hastanın vücudunun bir bölgesinden bir bölgeyi alır ve başka bir bölgeye ekler. Bu bazen küçük vitiligo yamaları olan insanlar için kullanılır.

Diğer tedaviler şunlardır:

Güneş ışınlarından koruyucular

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