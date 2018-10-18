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Vestel ve Regal’e 4 Kristal Elma

Vestel ve Regal, Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen Kristal Elma Festivali’nde çeşitli kategorilerde 4 ödül kazandı.

18 Ekim 2018 Perşembe 10:10
Vestel ve Regal’e 4 Kristal Elma

Vestel ve Regal, Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen Kristal Elma Festivali’nden ödüllerle döndü. Vestel, hayvanlara şiddete dikkati çektiği Ben Robot Değilim projesi ile Sosyal Medya-Yaratıcı Etkileşim İçerikleri ve Medya-Ürün ve Hizmet kategorilerinde Kristal Elma kazandı. İlk kez Kristal Elma kazanmanın gururunu yaşayan Regal ise Çeyiz Paketi / Kaynana, Baldız reklam çalışmaları ile Açıkhava / Poster Billboard ve Basın / Elektronik ve Beyaz Eşya kategorilerinde iki Kristal Elma ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 30’uncu kez düzenlenen Kristal Elma ödül töreninde 7 Büyük, 127 Kristal, 123 Gümüş, 94 Bronz ve 4 Özel olmak üzere toplam 355 ödül sahiplerini buldu.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 10:10
  1. Vestel
  2. Regal
  3. Reklamcılar Derneği
  4. Kristal Elma Festivali
  5. Ben Robot Değilim
  6. Kristal Elma ödül töreni

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