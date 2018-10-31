Vebalinden korkmalısınız

Zatürre, akciğerlerdeki alveollerin (hava keselerinin) iltihabıdır. Tıp dilindeki adı pnömonidir.

Birçok mikrop zatürreye neden olabilir, ama en çok pnömokok,stafilokok ve hemofilıs isimli mikropların sebep olduğu zatürrelere rastlıyoruz. Tüberküloz mikrobunun akciğerlerde yaptığı hastalık da bir çeşit zatürredir.

Zatürre sigara içenlerde, viral bir solunum yolları hastalığı geçirenlerde, kalp ve şeker hastalarında, alkoliklerde ve bağışıklık sistemi normal olmayan kişilerde daha çok görülür.



Sigara içen anne ve babaların çocuklarında diğer solunum yolları hastalıkları gibi zatürre de daha çok görülür.

Zatürrenin Belirtileri Nelerdir?

Zatürre genellikle birdenbire ateş, titreme ve üşüme ile başlar. Başlangıçta kuru olan öksürük gittikçe balgamlı olmaya başlar. Rengi sarı-yeşil arasıdır. Pnömokok mikroplarının sebep olduğu zatürrede balgam pas rengindedir. Bazen kanlı balgama da rastlanabilir. Nefes alırken batar tarzda göğüs ağrısı olması, iltihabın akciğer zarına kadar ilerlemiş olduğunun göstergesidir. Hasta ağrıyı artırdığı için derin nefes almak istemez. Bazen akciğerdeki iltihapla birlikte akciğer zarları arasında sıvı da toplanabilir. Zatürre akciğerlerin geniş bir bölümünün tutmuşsa ya da her iki akciğerde yaygın olarak bulunuyorsa, nefes darlığına da yol açar. Tırnaklarda ve dudaklarda morarmaya rastlanabilir.

40 yaşın üzerindeki sigara tiryakisi kişilerin zatürreleri çok dikkatle izlenmeli, iyileşse bile bronkoskopi yapılarak bronş sisteminde bir anormallik olup olmadığı araştırılmalıdır. Aynı şekilde, iyileşmeleri uzun süren zatürrelerde ve akciğerin aynı bölümlerinde tekrarlayan zatürrelerde de bronkoskopi yapılmalıdır.

Küçük çocukların iyileşmesi uzun süren zatürrelerinde doğuştan bronşektazi gibi hastalıklar ya da çocuğun yabancı bir cisim yutup yutmadığı incelenmelidir.