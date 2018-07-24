Ve yıldız oyuncu eşyalarını topladı! Galatasaray'a geliyor...

Fernando Reges, Donk ve Selçuk İnan üçlüsüne destek olacak ve oyunu çift yönlü oynayabilecek bir orta saha arayışı devam ederken, sıranın en tepesindeki ismin Badou Ndiaye olduğu biliniyor. Sarı-Kırmızılı takım, Senegalli oyuncuyu kiralık olarak tekrar kadrosuna katacak. Teknik Direktör Fatih Terim, orta sahadaki planlarını Ndiaye gelecekmiş gibi yapıyor. Fernando da bundan bir süre önce yaptığı açıklamada, “Badou Ndiaye’nin tekrar bize katılmasını isterim” demişti.

EVİ BOŞALTMAYA BAŞLADI

Ndiaye’nin menajeri de Galatasaray’la ilgili olumlu açıklamalar yapıyordu. 28 yaşındaki yıldız oyuncunun İngiltere’de kaldığı evi boşaltmaya başladığı ve eşyalarını topladığı öğrenildi. Stoke City ve Sarı-Kırmızılılar arasında kiralama bedelinin ödeme şartları konusunda küçük pürüzler bulunuyor ancak bunlar aşılmayacak sorunlar değil. Orta alandaki savaşçı yapısıyla tanınan tecrübeli isim, Galatasaray’la birlikte bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterme fırsatı da bulacak.

Kaynak:Akşam