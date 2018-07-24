0553 313 94 23

Ve yıldız oyuncu eşyalarını topladı! Galatasaray'a geliyor...

Galatasaray, Stoke City’e sattığı Ndiaye'yi tekrardan transfer ediyor.

24 Temmuz 2018 Salı 10:55
Ve yıldız oyuncu eşyalarını topladı! Galatasaray'a geliyor...

Fernando Reges, Donk ve Selçuk İnan üçlüsüne destek olacak ve oyunu çift yönlü oynayabilecek bir orta saha arayışı devam ederken, sıranın en tepesindeki ismin Badou Ndiaye olduğu biliniyor. Sarı-Kırmızılı takım, Senegalli oyuncuyu kiralık olarak tekrar kadrosuna katacak. Teknik Direktör Fatih Terim, orta sahadaki planlarını Ndiaye gelecekmiş gibi yapıyor. Fernando da bundan bir süre önce yaptığı açıklamada, “Badou Ndiaye’nin tekrar bize katılmasını isterim” demişti.

EVİ BOŞALTMAYA BAŞLADI

Ndiaye’nin menajeri de Galatasaray’la ilgili olumlu açıklamalar yapıyordu. 28 yaşındaki yıldız oyuncunun İngiltere’de kaldığı evi boşaltmaya başladığı ve eşyalarını topladığı öğrenildi. Stoke City ve Sarı-Kırmızılılar arasında kiralama bedelinin ödeme şartları konusunda küçük pürüzler bulunuyor ancak bunlar aşılmayacak sorunlar değil. Orta alandaki savaşçı yapısıyla tanınan tecrübeli isim, Galatasaray’la birlikte bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterme fırsatı da bulacak.

Kaynak:Akşam

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:55
  1. Galatasaray
  2. Badou Ndiaye
  3. Stoke City

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ALES başvuruları başladı
    1. ALES başvuruları başladı
    2. Antalya'da SİT alanındaki tarihi..
    3. Terör ile uyuşturucu bağlantısı..
    4. Srebrenitsa annesi Hatice Mehmedovic..
    5. ÖSYMALES-2 sınav başvuruları ne..
    6. Beşiktaş Süper Lig'in yıldız..
    7. Japonya'da sıcaktan ölenlerin sayısı..
    8. Galatasaray ve Dortmund arasında yılın..
    9. Kılıçdaroğlu, bu defa koltuk için..
    10. Adana'da kolu kırık hırsız, dizüstü..
    11. ÖSYM 2018 DGS sınav soru ve cevapları..
    12. Sütlüce'de korku dolu anlar; binayı..
    13. Nükleer Düzenleme Kurumunun görev ve..
    14. Uzmanlar uyarıyor: Çocuklarınıza bu..
    15. Meteoroloji İstanbul için uyardı!..
    16. İP fena koptu
    17. Enes Ünal bombası! Süper Lig'e geri..
    18. TBMM Başkanı Binali Yıldırım torununa..
    19. İşte CHP'lilerin Berberoğlu için yeni..
    20. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Alpay Özalan HDP'lilerin aklını aldı!
    Alpay Özalan HDP'lilerin aklını aldı!
    Minik Evrim'in anne ve babası tutuklandı
    Minik Evrim'in anne ve babası tutuklandı