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Otomotiv Vatandaşın Togg mutluluğu: Sünnet aracı yapacağız
Otomotiv

Vatandaşın Togg mutluluğu: Sünnet aracı yapacağız

Yeniakit Publisher
2023-03-30 18:05:00 -
Vatandaşın Togg mutluluğu: Sünnet aracı yapacağız

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg'un dün akşam çekilen kurasında Bursa'dan hak kazanan Betül Uğur, "İki ay içerisinde bir oğlum olacak. Togg’u sünnet aracı yapacağız" dedi.

Yerli ve milli doğuştan elektrikli otomobil Togg’un 'T10X' modelinin ilk sahipleri dün gerçekleştirilen çekilişle belli oldu. Çekilişin ardından T10X modelini almaya hak kazanan kişilerin listesi Togg'un resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Duyurunun ardından hak kazananlar gün yüzüne çıkmaya başlarken bunlardan biri de Bursa'da yaşayan Betül Uğur oldu.

Togg’un T10X modelinin uzun menzillisinin Kapadokya rengine başvurduğunu söyleyen Betül Uğur, "İlk eşim başvurmuştu. Ben de son gün son saatlerde başvurdum. Eşime değil ama bana çıktı. Çok güzel bir duygu. Araba sahibi oluyoruz ve yerli bir aracımız oluyor. Eşim ilk başvuranlar arasında ama ona değil bana çıktı. Kapadokya rengini beğendik. Uzun menzilli modelini tercih ettik. Yerli otomobil olduğu için ve tabi fiyat olarak da segmentlerine göre daha uygun olduğu için Togg’u tercih ettik. İki ay içerisinde bir oğlum olacak. Togg’u sünnet aracı yapacağız" dedi.

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