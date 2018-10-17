Vakıf Katılım’a İki Yeni Yönetim Kurulu Üyesi

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren Vakıf Katılım, bugün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran başkanlığında düzenlenen toplantıda, 64. ve 65. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Naci Ağbal’ın ve bugüne kadar katılım bankacılığı sektöründe birçok kurumun üst yönetiminde aktif olarak bulunan, Hazine Müsteşarı olarak görev yapmış olan Osman Çelik’inYönetim Kurulu Üyeliklerine atamaları yapıldı.