Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti
Samsun'da ormanda kesim yapıldığı sırada üzerine ağaç devrilen işçi yaşamını yitirdi.
Samsun'un Canik ilçesinde ormanda kesim yapıldığı sırada üzerine ağaç devrilen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Yayla Mahallesi'ndeki ormanda yapılan kesim sırasında orman işçisi Ş.Ö'nün (20) üzerine ağaç devrildi.
Ağır yaralanan Ş.Ö, iş arkadaşının aracıyla Gölalan Mahallesi'ne getirilerek buraya gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.
Şehirdeki özel bir hastaneye kaydırılan Ş.Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.