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Aktüel Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti
Aktüel

Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

Samsun'da ormanda kesim yapıldığı sırada üzerine ağaç devrilen işçi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 13:53:00 -
Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

Samsun'un Canik ilçesinde ormanda kesim yapıldığı sırada üzerine ağaç devrilen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yayla Mahallesi'ndeki ormanda yapılan kesim sırasında orman işçisi Ş.Ö'nün (20) üzerine ağaç devrildi.

Ağır yaralanan Ş.Ö, iş arkadaşının aracıyla Gölalan Mahallesi'ne getirilerek buraya gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Şehirdeki özel bir hastaneye kaydırılan Ş.Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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