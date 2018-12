Uzan’a darbe üstüne darbe

Bilirkişi raporunda, İmar Bank Off Shore Limited Şirketi’nden Uzan Grubu şirketlerine aktarılan toplam kredi bakiyesinin 70 milyon 693 bin 598 lira olduğu belirtildi. Cem Uzan’ın da aralarında bulunduğu 33 sanığın yargılandığı davaya ilişkin bilirkişi raporunda, İmar Bank Off Shore Limited Şirketi’nden Uzan Grubu şirketlerine aktarılan toplam kredi bakiyesinin 70 milyon 693 bin 598 lira olduğu belirtildi. Bu miktarın 6 milyon 627 bin 247 lirasından sorumlu tutulan Cem Uzan, İmar Bankası’nın ana davasında sanık olarak yer almadığı için zimmet tutarından sorumlu tutulup tutulmamasının takdiri mahkemeye bırakıldı. Cem Uzan, babası Kemal Uzan, kardeşleri Murat Hakan Uzan ve Ayşegül Uzan (Akay), amcaları Yavuz Uzan ve Bahattin Uzan’ın da aralarında bulunduğu 33 sanığın ‘’suç işlemek için örgüt kurma ve bu örgüte üye olma’’, ‘’zimmet’’, ‘’dolandırıcılık’’ ve ‘’devlete karşı dolandırıcılık’’ suçlarından yargılanmasına devam edildi. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanıklar Bahattin Uzan, Mustafa Akar ve Tacettin Pak ile tutuksuz sanıklar Nedim Çokçok, Mehmet Koray Özkaya, Ethem Alev ve Erol Hürbaş katıldı. Mahkeme Başkanı Ertuğrul Tokalakoğlu, 72 sayfadan oluşan bilirkişi raporunun dosyaya eklendiğini belirtti.



MAHKEME DURUŞMAYI ERTELEDİ



Duruşmada söz alan sanık avukatları da raporu inceledikten sonra beyanda bulunacaklarını ifade etti. Sanık avukatlarına raporu incelemeleri için süre verilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Ahmet Gökçen, emekli bankalar başmurakıbı mali müşavir Mehmet Lütfi Toker ve emekli Ziraat Bankası başmüfettişi Mehmet Sabahi Yulukar tarafından hazırlanan raporda, mahkemenin, sanıkların eylemlerinde dolandırıcılık veya zimmet teşkil eden fiillerin bulunup bulunmadığı, İmar Bank Off Shore Limited Şirketi’ne ne kadar para aktarıldığı ve bunun sorumlularının kimler olduğu, İmar Bank Off Shore Limited Şirketi’nde bulunan mevduat hesaplarından İmar Bankası TAŞ’ye aktarılıp aktarılmadığı şeklindeki konulara ilişkin rapor düzenlemesini istediği kaydedildi.



BİLİRKİŞİ RAPORU: NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VAR



İmar Bank Off Shore Limited Şirketi’nin 4 Temmuz 2003 itibariyle toplam kredi riskini oluşturan 2 milyar 745 milyon 483 bin 391 liranın kaynağını büyük oranda İmar Bankası TAŞ şubeleri vasıtasıyla İmar Bank Off Shore Limited Şirketi’ne havale edilmek üzere toplanan bedellerin oluşturduğu ifade edilen raporda, toplam kredi rakamları ile İmar Bankası nezdindeki depo hesaplarının bakiyesi karşılaştırıldığında da 686 milyon 576 bin 920 lira olarak görülen farkın İmar Bankası Off Shore Limited Şirketi nezdinde kalan mudi ve şirketlere ait hesaplar olabileceği belirtildi. Raporda, iddianamede dolandırıcılık fiili olarak gösterilen bin 113 mağdur ve 66 müştekiye ait ödenmemiş toplam tutar olarak 78 milyon 720 bin 179 liranın saptandığı, bu tutarın da nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs olarak kabulü gerektiği belirtildi. İmar Bankası TAŞ’nin mevduatlarının İmar Bank Off Shore Limited Şirketi’ne depo edildikten sonra Uzan Grubu’nun şirketlerine kredi adı altında aktarılarak bankanın paralarının mülk edinilmesi eyleminin sübutu halinde eylemin ‘’nitelikli zimmet’’ suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.



TAKDİR MAHKEMENİN



Zimmet olduğu değerlendirilen 2 milyar 58 milyon 906 bin 471 liranın sorumlularının Kemal Uzan, Yavuz Uzan, Yaşar Avni Güral, Hilmi Başaran, Birol Çilingir, Gürol Demirkol ve Erol Hürbaş olduğu kaydedilen raporda, Cem Uzan’ın ise İmar Bankası’nın ana davasında sanık olarak yer almaması nedeniyle bu zimmet tutarından sorumlu tutulup tutulmamasının takdirinin mahkemeye ait olduğu bildirildi. Raporda, İmar Bank Off Shore Limited Şirketi’nden Uzan Grubu şirketlerine aktarılan toplam kredi bakiyesi 70 milyon 693 bin 598 lira olarak belirtilirken Kemal Uzan’ın 22 milyon 235 bin 264 lira, Yavuz Uzan’ın 15 milyon 59 bin 836 lira, Cengiz Uzan’ın 6 milyon 627 bin 247 lira, Murat Hakan Uzan’ın 10 milyon 402 bin 158 lira, Bahaettin Uzan’ın ise 36 milyon 716 bin 936 lira sorumlu olduğu ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Kemal Uzan, Yavuz Uzan, Murat Hakan Uzan ve Cem Uzan’ın ‘’suç işlemek için örgüt kurma’’, ‘’nitelikli dolandırıcılık’’ ve ‘’devlete karşı dolandırıcılık’’ suçlarından 9 ile 31’er yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor. İddianamede, aynı kişilerin ‘’zimmet’’ suçundan ayrıca 21’er yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Ayşegül Uzan’ın da aralarında bulunduğu 21 sanığın ‘’suç işlemek için kurulan örgüte üye olma’’, ‘’nitelikli dolandırıcılık’’ ve ‘’devlete karşı dolandırıcılık’’ suçlarından 8 ile 28’er yıl arasında hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, bu kişilerin de ‘’zimmet’’ suçundan 21’er yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor. Diğer 8 sanığın da ‘’nitelikli dolandırıcılık’’ ve ‘’devlete karşı dolandırıcılık’’ suçlarından 7 ile 25’er yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



ABD YARGISI: UZAN SAHTEKAR



New York Güney Bölgesi Mahkemesi’nin, Motorola ve Nokia şirketleri tarafından açılan Libananco davasında Cem Uzan hakkında ‘sahtekârdır” kararı vermesinin ardından, Türkiye’de devam edilen ‘dolandırıcılık’ davasında da Uzanların üzerlerine geçirdiği zimmet, bilirkişi raporları ile mahkemeye sunuldu. New York’ta önceki gün alınan kararda, Güney Kıbrıs merkezli Libananco’nun asıl sahibinin Cem Uzan olduğu, Uzan’ın bu şirketi yargıdan kaçmak için kurduğu belirtildi. Şirketin yüzde 100 sahibinin Uzan olduğu ve bu hakimiyetini yolsuzluk yapmak ve yalan beyanda bulunmak için kullandığı ifade edilen karar, Libananco-Uzan ilişkisini ortaya koyan ilk yabancı mahkeme kararı oldu.