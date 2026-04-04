Dünyanın en güzel köyü seçilmişti: Mahkeme kararı sonrası seçime gidiyorlar!
Dünyanın en güzel köyü seçilmişti: Mahkeme kararı sonrası seçime gidiyorlar!

Nevşehir'in Mustafapaşa belde statüsüne kavuşurken, halk yeniden seçim için sandık başına gidecek.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa, İçişleri Bakanlığı’nın köye dönüştürme kararının mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından yeniden belediye olma hakkı kazandı. Belde halkı, 7 Haziran’da sandık başına giderek yeni belediye yönetimini seçecek.

MAHKEME KARARIYLA BELDE STATÜSÜ GERİ GELDİ Ankara’da görülen davada mahkeme, Mustafapaşa’nın köye dönüştürülmesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararda, beldenin nüfusunun bazı resmi kayıtlara göre 2000’in üzerinde olduğu belirtilerek, belediye statüsünün kaldırılmasının geçersiz olduğu vurgulandı.

TURİZM POTANSİYELİ SÜRECİ ETKİLEDİ 2021 yılında Dünya Turizm Örgütü tarafından “dünyanın en güzel turizm köyü” seçilen Mustafapaşa, kararın ardından yeniden belediye olma sürecine girdi. Turizmci Mustafa Ak, sürecin zorlu geçtiğini belirterek, “Mustafapaşa’yı yeniden belde yapma mücadelesini kazandık. Köyümüzün turizm potansiyeli ve uluslararası ödülleri bu süreci destekledi” dedi.

HALK SANDIK HEYECANI YAŞIYOR Belde sakini Erdoğan Aytaş ise nüfus sayımındaki eksikliklere dikkat çekerek, “Nüfus aslında 2000’in altına düşmezdi. Bölgeye üniversite öğrencileri ve turistler geliyor. Haziran ayında halk, belediye başkanını seçecek. Şu an 5-6 aday adayı var” ifadelerini kullandı.

SEÇİM SÜRECİ BAŞLADI Mahkeme kararının ardından Mustafapaşa’da seçim hazırlıkları başladı. Belde halkı, yeniden belediye statüsüyle yönetilecek olmanın heyecanını yaşıyor. Yerel yönetim ve turizm açısından kritik öneme sahip bu seçim, bölge için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

