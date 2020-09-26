Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman?|TRT 1 yayınladığı kaliteli yapımlara bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. İçimizden hikayelerin yer aldığı dizilerin yanı sıra TRT 1 ekranlara birbirinden önemli dönem dizileri de getiriyor. Diriliş Ertuğrul’un ardından Payitaht Abdülhamid’le dönem dizilerini sürdüren TRT 1 bu sezon Uyanış: Büyük Selçuklu, Hay Sultan ve Barbaros dizilerini izleyicisiyle buluşturuyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu’nun konusu ne?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor?

Büyük Selçuklu Devleti dönemini anlatan dizinin senaryo çalışmaları üç yıl sürdü. 13 aylık hazırlık sürecinin ardından dizi kısa süre içerisinde izleyicileriyle buluşacak. Diziyi merak edenler Uyanış: Büyük Selçuklu'nun nerede çekildiğini merak ediyor. Savaş sahneleri ile dikkatleri üzerine çekecek olan dizi için kapalı ve açık iki ayrı plato hazırlandı. 50 bin metrekarelik açık platoda Anadolu Selçuklu obası, Kınık Obası, Şelemzar Şehri, İsfahan ve Bizans Kalesi kuruldu. 7 bin 500 metrekarelik kapalı platoya ise saray, medrese ve kervansaray inşa edildi.

Dizi için oluşturulan platoların nerede olduğu merak konusu. Savaş sahnelerinin çekilmesi için en uygun alan İstanbul Beykoz ve Riva’da bulunuyor. Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman dizileri gibi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Beykoz ve Riva’nın ormanlık alanları ile Beykoz Kundura Fabrikası çevresinde kurulan platolarda çekiliyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi konusu nedir?

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'dan sonra Büyük Selçuklu Devleti'nin başına Sultan Melikşah geçti. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Selçuklu döneminin en görkemli dönemi olan Sultan Melikşah devri anlatılıyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu’da Nizamülmülk, İmam Gazali, Ömer Hayyam, haşhaşiler, Hasan Sabbah ve Fatımileri’de yer alıyor.

Büyük Selçuklu devletinin en görkemli döneminin anlatıldığı dizide Sultan Melihşah karakterini ise Buğra Gülsoy oynuyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin fragmanını izleyenler ilk bölümün ne zaman ekranlara geleceğini araştırıyor. Dizinin ilk bölümü 28 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de ekranlara gelecek. Diziyi TRT 1 ekranlarından ayrıca TRT 1 internet sitesinden izleyebilirsiniz.

Uyanış: Büyük Selçuklu savaş sahneleri nasıl çekiliyor?

Dönem dizilerinde en dikkat çeken özellik hiç kuşkusuz savaş sahneleri oluyor. Oyuncular bu sahnelerde rol alabilmek için at binmeyi öğreniyor ve aylar süren eğitimlerden geçiyor. Dizinin savaş sahnelerinin çekimleri için Kazakistan'dan özel bir ekip geldi ve oyunculara eğitim verdi. Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnelerinin çekildiği dizide 100'ü atlı 400 yardımcı oyuncu yer aldı. Söz konusu savaş sahnesinin hazırlığı 60 gün, çekimleri ise 8 gün sürdü.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kim?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak dizide kimlerin hangi rollerde oynayacağı da merak konusu. İşte, Uyanış: Büyük Selçuklu dizinini oyuncu kadrosu:

Sultan Melikşah Buğra Gülsoy

Hasan Sabbah Gürkan Uygun

Nizamülmülk Mehmet Özgür

Terken Hatun Hatice Şendil

İmam Gazali Cemal Toktaş

Ahmed Sencer Ekin Koç

Elçin Leyla Lydia Tuğutlu

Andreas Osman Sonant

Turna Sevda Erginci

Arslantaş İlker Kızmaz

Fâtımîler Lideri Murat Garipağaoğlu