Üstad Necip Fazıl rahmetle yâd ediliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Üstad Necip Fazıl rahmetle yâd ediliyor

Türk edebiyatı ve fikir hayatının en etkili isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 43. yılında dualar ve rahmetle yad ediliyor.

TAYFUN TAŞ  İSTANBUL

Şiirleri, fikir yazıları, konferansları ve ortaya koyduğu mücadeleyle yalnızca bir edebiyatçı değil; aynı zamanda bir dava ve aksiyon adamı olarak hafızalarda yer edinen Üstad Necip Fazıl, aradan geçen yıllara rağmen fikir dünyasındaki etkisini korumaya devam ediyor. 26 Mayıs 1904’te İstanbul’da dünyaya gelen Necip Fazıl Kısakürek, 25 Mayıs 1983’te yine İstanbul’da Hakk’a yürüdü. Üstad, 1934 yılında Abdülhakîm Arvâsî ile tanışmasının ardından hayatını fikir ve dava mücadelesine adadı.

 

Şiir, tiyatro, hikâye, deneme, hatırat ve fikir yazıları başta olmak üzere yüzü aşkın esere imza atan Necip Fazıl Kısakürek, Türk düşünce dünyasında derin izler bıraktı. “Çile”, “Sakarya Türküsü”, “Bir Adam Yaratmak”, “Reis Bey” ve “Esselâm” gibi eserleri bugün hâlâ geniş kitleler tarafından okunuyor. Aradan geçen 43 yıla rağmen Üstad Necip Fazıl’ın eserleri, konferansları ve fikir mirası yeni nesiller tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Sevenleri, onu yalnızca büyük bir şair olarak değil; aynı zamanda bir medeniyet ve dava adamı olarak anmayı sürdürüyor.

