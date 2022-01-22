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Aktüel Unutkanlıktan bu yöntemle kurtulun
Aktüel

Unutkanlıktan bu yöntemle kurtulun

Unutkanlık, bellekte bulunan bilgilerin bir şekilde yok olması sürecidir.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 16:36:00 - 2022-01-22 16:40:40
Unutkanlıktan bu yöntemle kurtulun

Unutkanlık, bellekte bulunan bilgilerin bir şekilde yok olması sürecidir. Bu bazı hastalıklar sonucunda olabilir. Ama her unutkanlık da bir hastalık göstergesi değildir. Genel olarak tekrarlanmayan ve çağrılmayan bilgi unutulur.

Yeni öğrendiğiniz bilgilerin %10 unu öğrendikten 20 dakika sonra unutursunuz. Bir gün içerisinde %66 kadarı unutulmuş olur.

Unutkanlıktan bu yöntemlerle kurtulun

Bu yöntemlerle kısa süreli ve uzun süreli hafızanızı daha etkin hale getirebilirsiniz.

Kısa süreli hafızayı geliştirmek için:

  • İlk tekrar, öğrendikten hemen sonra
  • İkinci tekrar,20 dakika sonra
  • Üçüncü tekrar, 7 saat sonra
  • Dördüncü tekrar, tam bir gün sonra

Uzun süreli hafızayı geliştirmek için:

  • İlk tekrar, öğrendikten hemen sonra
  • İkinci tekrar,30 dakika sonra
  • Üçüncü tekrar, bir gün sonra
  • Dördüncü tekrar, 2 hafta sonra
  • Beşinci tekrar, 2 ay sonra

Öğrendiğiniz şeyleri daha rahat hatırlamak istiyorsanız, bu oldukça etkili bir yöntemdir. Ne öğrendiğinizi ezberlemek yerine gerçekten anlamak unutmamanızda büyük rol oynar.

Özellikle yeni bir dil öğreniyorsanız, zıt anlamlara çalışın, daha rahat öğrenirsiniz. Sevdiğiniz aktivitelere bunları dahil edin. Örneğin, dizi izlemeyi veya kitap okumayı seviyorsanız, öğrendiğiniz dilde bunu yapmayı deneyin.

Unutkanlığın sebepleri?

  • Santral sinir sistemini tahrip eden bazı hastalıklar (Parkinson gibi)
  • Kafa travmaları
  • Stres, depresyon, kaygı bozuklukları gibi psikolojik etkenler.
  • Teknolojik aygıtlarla aşırı meşgul olmak.
  • Düzensiz beslenmek.
  • B12 ve D vitamini gibi vitamin eksiklikleri.
  • Tiroid hormon bozuklukları

Unutkanlık için vitamin

B12 vitamini eksikliği unutkanlığın en önemli sebepleri arasındadır. B12 vitamini hayvansal kaynaklarda yüksek oranda bulunduğu için kırmızı et ve süt gibi hayvansal kaynakların tüketimine özen gösterilmelidir.

Unutkanlığı gidermek için ne yemeli?

B12 vitamini bakımından zengin kırmızı et unutkanlığa birebir. Vitamin B12 hafıza üzerine olan etkisi nedeniyle, alzhemier ilişkisi üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Daha çok hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunan vitamin B12 nin en iyi kaynakları; Et, balık, tavuk, karaciğer, böbrek, süt, yoğurt, peynir ve yumurtadır.

Unutkanlık için hangi bölüme gidilir?

Unutkanlık için nöroloji bölümüne gidilmelidir.

 

 

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