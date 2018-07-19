Ünal Karaman onayladı! Trabzonspor'da Lirim Kastrati sesleri

Trabzonspor Salı akşam Lokomotiva Zagreb’i 1-0’la geçerken teknik direktör Ünal Karaman’ın gözüne bir isim çarptı; Lirim Kastrati. Tam da bordo-mavililerin ihtiyacı olduğu gibi hem sol kanatta hem de forvette oynayan 19 yaşındaki Kosovalı oyuncu için Hırvat ekibinin temsilcileri ile ayak üstü bir görüşme bile yapılması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Fotospor