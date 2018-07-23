0553 313 94 23

UEFA'dan Türk hakemlere görev

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Ali Palabıyık, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme, Hüseyin Göçek'e ise Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında görev yapacak.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:56
UEFA'dan Türk hakemlere görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ali Palabıyık,  yarın Dinamo Zagreb-Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanacak UEFA  Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçını yönetecek.

Hırvatistan'ın Zagreb şehrindeki Maksimir Stadyumu'nda TSİ 21.00'de  başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan  Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

FIFA kokartlı Hüseyin Göçek ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk  maçında 26 Temmuz Perşembe günü Rudar Velenje-FCSB karşılaşmasında düdük çalacak.

Slovenya'nın Velenje şehrindeki Ob Jezeru Stadyumu'nda TSİ 18.30'daki  müsabakada Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Ok yapacak. 

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler oldu.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:56
  1. Koray Gençerler
  2. Serkan Olguncan
  3. Hüseyin Göçek
  4. Ali Palabıyık
  5. Kemal Yılmaz
  6. Alper Ulusoy
  7. Kerem Ersoy
  8. Serkan Ok

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ın ailesinden ayırdığı çocuk, anne ve babasını tanıyamadı
    1. Trump'ın ailesinden ayırdığı çocuk,..
    2. Mesut Özil'e takım arkadaşından destek
    3. UEFA'dan Türk hakemlere görev
    4. Yaşlılara yer verilmesini isteyen genç..
    5. Cengiz Ünder'e dişli rakip! 36 milyon..
    6. Arsenal'den Almanya'ya tokat gibi..
    7. İşte dünyanın peşinden koştuğu..
    8. AK Parti'den yeni bedelli askerlik..
    9. Ekmek hamuru nasıl mayalanır?
    10. Hamilelikte kan pıhtılaşması neden olur?
    11. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM..
    12. Van'da 15 kilogram eroin ele geçirildi
    13. Emrah Serbes'e verilen hapis cezası..
    14. Bebeklerde bıngıldak kapanması neden..
    15. Bedelli askerlik teklifinde ilk madde..
    16. İran'dan çok sert PKK tepkisi:..
    17. DP'den Meral Akşener açıklaması
    18. Bardakta kek nasıl yapılır?
    19. ABD-İran arasındaki kriz sıcak savaşı..
    20. Mantarlı tavuk sote nasıl yapılır?
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    İran'dan "intikam" açıklaması
    İran'dan "intikam" açıklaması
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm