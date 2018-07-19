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UEFA'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak gidecek olan Fenerbahçe'nin Avrupa maçları öncesi UEFA heyeti, Ülker Stadı'nı incelemek için stada geldi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:07
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

UEFA yetkilileri, Fenerbahçe'nin Avrupa kupası maçları öncesi Ülker Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA yetkilileri ile kulüp yetkililerinin bir toplantı gerçekleştirdikleri duyuruldu.

Ülker Stadı'nda gerçekleşen UEFA saha incelemesi ziyaretinde, UEFA yetkilileri Hosni Ajala, Konstantinos Tsoukakis, Pekka Odriozola Martensson ve Selçuk Güler ile Fenerbahçe Kulübü Dış İlişkiler Müdürü Turgut Acar, Ülker Stadı Müdürü Ayhan Bak, kulüp iletişim direktörü Necati Mete, kulüp altyapı idari sorumlusu Serdar Alkın ve dış ilişkiler uzmanı Ece Uysaler'in hazır bulunduğu aktarıldı.

Toplantının ardından UEFA yetkililerinin statta incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 17:07
  1. Ülker Stadı
  2. Fenerbahçe

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