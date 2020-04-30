Uçurtmasını elektrik telinden alırken akıma kapılan küçük kızı polis kurtardı

Adana’da uçurtması elektrik teline takılan ve demir sopayla uçurtmasını almak isteyen 14 yaşındaki kız elektrik akımına kapıldı. Polis tarafından kurtarılan çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, İsmetpaşa Mahallesi 51068 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Hatice Ü. sokakta uçurtma uçururken uçurtması elektrik teline takıldı. Küçük kız uçurtmasını almak için tek katkı müstakil bir evin damına çıktı. Burada bulduğu demir sopayla uçurtmasını almak isteyen küçük kız elektrik akımına kapıldı. Ayrıca elektrik trafosunda ise patlama meydana geldi.

Patlamanın sesini duyup küçük kızın elektrik akımına kapıldığını gören mahalleli durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleriyse küçük kızı elektrik telinden kurtarıp sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan küçük kız gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayı gören mahalleliyse büyük bir patlama olduğunu her yerden ateş çıktığını gördüklerini söyledi. Küçük kızı kurtaran polis memuru ise “Ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Adana Valiliği elektrik kablolarına zarar verip kesintilere neden olduğu için uçurtma uçurtmayı yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada, uçurtma uçuran şahıslara 392 lira idari para cezası kesileceği bildirildi.