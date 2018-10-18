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TUSAŞ’tan 20 üniversiteyle protokol

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), “Stajyer Mühendis Programı” kapsamında 20 üniversiteyle daha protokol imzaladı.

18 Ekim 2018 Perşembe 12:20
TUSAŞ’tan 20 üniversiteyle protokol

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ikincisini uygulamaya koyduğu “Stajyer Mühendis Programı” kapsamında, 20 üniversiteyle daha protokol imzaladı.

Stajyer Mühendis Programı”na ilişkin imzalar, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yetkilileri ve 20 üniversitenin rektörü tarafından atıldı.

"Ülkemizin kalkınmasına fayda sağlayacak”

Bu yıl toplamda bin öğrencinin programa alınması planlanıyor. Öğrenciler, KYK’nın sağlayacağı kontenjanlar doğrultusunda konaklama fırsatı elde edecek.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, devletin kendilerine emanet ettiği büyük görev ve projeler olduğunu belirterek, “Bu projeleri gerçekleştirmek adına başvurduğumuz tek kaynak üniversitelerimiz. İmzaladığımız protokol, ülkemizin kalkınmasına fayda sağlayacak” ifadesini kullandı.

Sayı 40'a yükseldi

Yetkin mühendisler yetiştirmeyi ve üniversite-sanayi işbirlikleri kapsamında yeni yetenekleri eğitimleri sırasında kazanmayı amaçlayan program için geçen yıl 20 üniversiteyle protokol imzalanmıştı. Son protokollerle birlikte anlaşma yapılan üniversite sayısı 40’a yükseldi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 12:20
  1. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ)
  2. Stajyer Mühendis Programı
  3. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil
  4. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat
  5. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)
  6. KYK

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