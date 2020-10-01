  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TUSAŞ savunma ve havacılıkta “ihracat şampiyonu”
Ekonomi

TUSAŞ savunma ve havacılıkta “ihracat şampiyonu”

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ihracat konusundaki başarısıyla Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında yer almayı sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 09:52:00 -
TUSAŞ savunma ve havacılıkta “ihracat şampiyonu”

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl düzenlenen “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” değerlendirmesinde bir kez daha üst sıralarda yer aldı. TUSAŞ, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da “savunma ve havacılık” kategorisinde ilk sıradaki yerini korudu. TUSAŞ, genel sınıflandırmada ise 1000 firma arasında 27’nci oldu. Türkiye’nin öncü havacılık şirketi olarak geleceğin projelerini hayata geçiren TUSAŞ, geçen yıl 599 milyon dolarlık, bir önceki yıl ise 540 milyon dolarlık ihracata imza attı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkel'den Yunanistan ve Ermenistan'ı yıkan 'Türkiye' açıklaması
Dünya

Merkel'den Yunanistan ve Ermenistan'ı yıkan 'Türkiye' açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ilişkilerin önemine dikkat çekerek "Türkiye’yle ilişkilerimizi hep yeniden değerlendirmeliyiz, ..
Partiden ihraç edilmişti! Yeni parti için harekete geçti
Siyaset

Partiden ihraç edilmişti! Yeni parti için harekete geçti

CHP'de partiye eleştiriler getirdiği için ihraç edilen İstanbul milletvekili aday adayı Özlem Ağırman, 7 Ekim'de düzenleyeceği basın toplant..
Dilipak, Mehmet Özmen’e vasiyetini açıkladı: Benim en büyük...
Gündem

Dilipak, Mehmet Özmen’e vasiyetini açıkladı: Benim en büyük...

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programına konuk olan gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, çarpıcı açıklama..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay