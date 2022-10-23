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Otomotiv Türkiye’nin hafif ticari araç ve kamyon ihracatı üç çeyrekte 3.7 milyar dolar oldu
Otomotiv

Türkiye’nin hafif ticari araç ve kamyon ihracatı üç çeyrekte 3.7 milyar dolar oldu

Türkiye otomotiv endüstrisinde hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan “eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar” ihracatı ocak-eylül döneminde 3 milyar 734 milyon 961 bin dolar oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 19:35:00 -
Türkiye’nin hafif ticari araç ve kamyon ihracatı üç çeyrekte 3.7 milyar dolar oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, otomotiv endüstrisi ocak-eylül döneminde 22 milyar 325 milyon 73 bin dolarlık ürün ihraç etti. Bu rakamın yüzde 16.72’sini oluşturan “eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar” ihracatı, ocak-eylül döneminde, 3 milyar 734 milyon 961 bin dolara ulaştı. Ocak-eylül döneminde 104 ülke ile özerk ve serbest bölgeye hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon ihracatı gerçekleştirildi.

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