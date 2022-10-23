Türkiye’nin hafif ticari araç ve kamyon ihracatı üç çeyrekte 3.7 milyar dolar oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, otomotiv endüstrisi ocak-eylül döneminde 22 milyar 325 milyon 73 bin dolarlık ürün ihraç etti. Bu rakamın yüzde 16.72’sini oluşturan “eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar” ihracatı, ocak-eylül döneminde, 3 milyar 734 milyon 961 bin dolara ulaştı. Ocak-eylül döneminde 104 ülke ile özerk ve serbest bölgeye hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon ihracatı gerçekleştirildi.