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Otomotiv Türkiye'de o araca 50 bin lira indirim geldi
Otomotiv

Türkiye'de o araca 50 bin lira indirim geldi

Dolar kurundaki sert düşüş sonrası otomobil firmaları gerilemeye başladı. Ünlü bir markanın 590 bin liraya satılan sıfır aracı kur güncellemesi ile 50 bin lira indirim yapılarak 540 bin liraya geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 18:59:00 -
Türkiye'de o araca 50 bin lira indirim geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla dolarda başlayan sert düşüş sonrası otomobil markaları da fiyat güncellemelerine başladı.

Dolar kurundaki hareketlilik sonrası çok sert şekilde yükselen otomobil fiyatları kurdaki sert düşüş sonrası yeniden revize edildi. Sektördeki birçok önemli otomobil firması sıfır araçlarda yüzde 10 oranında indirimler gerçekleştirdi.

Renault, Dacia ve Citroen sıfır otomobil fiyatlarını yeni kur seviyesine göre revize etti.

Milliyet.com.tr'nin ulaştığı Citroen yetkilileri C4 modelinin daha önce 590 bin liraya satıldığını ve kurun aşağı gelmesiyle birlikte bugün 540 bin liraya gerilediğini belirtti.

Şimdi gözler diğer otomobil firmalarında. Kurdaki artışı fiyatlarına yansıtan otomobil şirketlerinin dolardaki sert düşüş sonrası fiyatlarını yeniden indirmesi bekleniyor.

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