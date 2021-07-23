Türkiye’de en az kullanılan kadın ve erkek isimleri belli oldu

İşte Türkiye'de en az kullanılan kadın ve erkek isimleri;

1- Maya:

Bu isim, Kökeni 3000 yıl öncesine kadar uzanan Maya İmparatorluğundan gelmektedir. Ülkemizde kız çocuklarına verilen bir isim olan Maya Farsçada, öz, temel, esas ve cevher demektir. Türkiye'de bu ismi yaklaşık 3600 kişi kullanıyor.

2- Benan:

Arapça kökenli bir sözcük olan Benan, hem parmaklar hem de parmakla gösterilecek kadar güzel olan kadın demektir. İran ve Afganistan gibi ülkelerde yaygın olarak kullanılan bu ismi ülkemizde yaklaşık 900 kişi kullanıyor.

3- Afife:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Afife isminin sözlük anlamı temiz, dürüst ve namusludur. Bu isim 16. - 18. yüzyılları arasında yaygın olsa da günümüzde popülerliğini yitirmiştir.

4- Yaman:

Yaman ismi Eski Türkçe olmasına rağmen ülkemizde en az kullanılan isimler arasında geliyor. Yaman kelimesinin sözlük anlamı güçlü ve cesurdur. Ülkemizde bu ismi yaklaşık 11 bin kişi taşıyor.

5- Afşar:

Ülkemizde yalnızca 64 kişinin kullandığı Afşar ismi, çevik ve hızlı manasına gelir. Bu ismin ''Efşar'' şeklindeki kullanımı daha yaygındır.

6- Nigar:

Osmanlıca kaleme alınmış gazel ve kasidelerde sıklıkla geçen Nigar kelimesi, Farsça kökenlidir. Ülkemizde kız çocuklarına verilen isimlerden biri olan Nigar'ın sözlük anlamı tasvir ve surettir. Bu isim resim kadar güzel olan kadın manasında da kullanılır.

7- Aras:

Eski Türk devletlerinde sıklıkla kullanılan Aras ismi ihtişamlı anlamına gelir.

8- Aytemur:

Son yıllarda ülkemizde Ay ismiyle başlayan birçok yeni isim kullanılmaya başlanmıştır. O isimlerden biri olan Aytemur'un iki anlamı var.

İlk anlamı: Ay ışığı kadar parlak

İkinci Anlamı: Yolu açık olan, şanslı, uğurlu

9- Ahu:

Kız çocuklarına verilen isimlerden biri olan ahu, büyülü ve güzel demektir.

10- Barlas:

Eski Türkçe bir isim olan Barlas hem haberci hem de kahraman anlamına gelir. Ülkemizde bu ismi yaklaşık 1600 kişi kullanıyor.

11- Ayvaz:

Dilimize Arapçadan geçen Ayvaz, ivaz kelimesinden türetilmiştir. İvaz, bedel anlamına gelirken Ayvaz, eş demektir.

12- Refik:

Ülkemizde en az kullanılan isimlerden biri de eş ve dost anlamına gelen Refik'tir. Bu isimden türetilmiş olan Refika ise kız çocuklarına verilen isimler arasında yer alıyor.

13- Nadide:

Nadide ismi, Farsça olumsuzluk eki ''na'' ve ''görülen'' manasına gelen dide kelimesinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Nadide ismi az görülen, az bulunan, ender manasına gelir. Aynı anlama gelen Nadire ismi de ülkemizde az kullanılan isimlerden bir diğeridir.

14- Daniş:

Daniş ismi hem bilgili hem de dost manasına gelir. Ülkemizde bu ismi sadece 62 kişi kullanıyor.