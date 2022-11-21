ONUR YILMAZ

Nissan’ın tamamen yeni e-POWER teknolojisine sahip Nissan X-Trail ve Qashqai modelleri Türkiye pazarında satışa sunuldu. Nissan’ın elektrifikasyon yolculuğunu temsil eden 2 yeni modelinin tanıtımı, Sapanca’da düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

“Son 10 yılın en çok satan SUV markasıyız”

Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Benzersiz e-POWER teknolojimizi ve bu teknolojiye sahip yeni modellerimiz Qashqai e-POWER ile tamamen yeni X-Trail’i tüketicilerin beğenisine sunarak Türkiye’de ‘Elektriğin Yeni Yolculuğu’nu başlatıyoruz” ifadelerini kullandı. Nissan’a özgü e-POWER teknolojisine güvendiklerini bildiren Ghanem, şunları kaydetti: “Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmayan kablosuz elektrikli modelimiz e-POWER ile pazarın ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir değer oluşturduğumuz için gururluyuz. Türkiye’de 180 bin üzeri satış ile son 10 yılın en çok satan SUV markasıyız. Oluşturduğu güçlü algı ve DNA’sına sadık kalarak müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak modellerimiz ile marka bağlılığımızı artırarak devam edeceğiz. Toplam pazara baktığımızda 6’ncı büyük otomotiv pazarı Türkiye. Bu da Türkiye pazarına duyulan heyecanı ortaya koyuyor. Sektörün ve tüketici beklentilerinin bilincinde olarak geliştirdiğimiz teknolojiler ile pazarın ihtiyacını karşılayacak benzersiz e-POWER teknolojimize inancımız tam. Sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojimiz ile otomotiv sektöründe fark oluşturacağız.”

“Türkiye’deki araç sayısını artırmayı düşünüyoruz”

Nissan Avrupa Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Bölge Başkan Yardımcısı Jordi Vila ise Türkiye’de bugün için bir yatırım planları olmadığını belirterek, “Tabii ki biz hiçbir zaman asla demiyoruz. Türkiye, eğer üretimi başka bir yere taşımak istersek iyi bir aday. Çünkü rekabetçi fiyatları var. Tedarik zincirine erişim nispeten daha kolay ve lojistik anlamında avantajları var” dedi. Türkiye’deki müşteri talebini karşılamak için Nissan’ın daha fazla araç getirme planları olduğunu dile getiren Jordi Vila, “Türkiye’deki araç sayısını, kaliteli araç sayısını artırmayı düşünüyoruz. Bu bağlamda yeni araçlar gelmeye devam edecektir” diye konuştu. Tanıtımı yapılan yeni X-Trail ve yeni Qashqai için bir satış rakamının henüz belirlenmediğini bildiren Vila, bu konuda çalışmaların sürdüğünü ve rakamlar belli olunca paylaşılacağını bildirdi.

e-POWER ve e-Pedal teknolojileri

Şirketin elektrikli geleceğini simgeleyen araçlardan biri olan Nissan Qashqai e-POWER da tamamen yeni X-Trail ile eş zamanlı olarak satışa sunuldu. Her iki araç da Nissan’ın SUV sınıfındaki liderliğini ve elektrifikasyondaki gücünü temsil ediyor. Dünya çapında 7 milyon adede yakın satış başarısı yakalayan X-Trail, gelişmiş teknoloji ve modern tasarımı bir araya getiren dördüncü nesli ile yeni bir kimliğe kavuştu. Tamamen yeni X-Trail ile sunulan yenilikçi çift motorlu e-4ORCE (dört tekerlekten çekiş sistemi) konforlu ve kontrollü sürüşe hizmet ediyor. Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan eşsiz bir elektrikli sürüş deneyimi sunan e-POWER teknolojisi Nissan’ın elektrifikasyon yolculuğunun Türkiye’deki ilk adımı oluyor. Bu güç aktarma organını rakiplerinden ayıran en önemli nokta ise elektrik motorunun tekerlekler için tek güç kaynağı olması ve dolayısıyla sürücünün taleplerine anlık ve doğrusal tepki göstermesi olarak ifade ediliyor. Bu sayede e-POWER, sürücülerin geleneksel otomobillerde karşılaştıkları eksiklikleri tamamen ortadan kaldırarak dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan daha zahmetsiz, dinamik ve keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Nissan, e-Pedal olarak adlandırdığı tamamen yeni “tek pedal” sürüş deneyimini de Qashqai ve X-Trail modellerinde e-POWER teknolojisiyle sunuyor. e-Pedal, sürücülerin yalnızca gaz pedalını kullanarak hızlanmasına ve yavaşlayabilmesine olanak tanıyor. Fren pedalı yalnızca sert frenleme gerektiren durumlarda ihtiyaç haline geliyor. e-POWER sistemi ile içten yanmalı motorun optimum sıkıştırma oranı ile çalışması sağlanırken geleneksel benzinli motorlara göre daha düşük yakıt tüketimi ve karbondioksit (CO2) emisyonu değerlerine ulaşılıyor. e-POWER teknolojisi, bu özelliği ile şehrin hava kalitesini artırırken sessiz çalışan motoru ile de sürüş konforunun artmasını sağlıyor.

Lansmana özel fiyatlar

Nissan’ın elektrikli geleceğini simgeleyen Qashqai e-POWER 1 milyon 171 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla, tamamen yeni ve e-POWER teknolojisine sahip X-Trail ise 1 milyon 674 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarıyla Nissan yetkili satıcılarındaki yerini alıyor. “e-POWER”ın Türkiye pazarına girişiyle lansmana özel sıfır faiz kampanyaları sunuluyor.

“Togg yolumuzu açacak”

Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, Türkiye’de elektrikli otomobil satışlarına ve otomotiv sektörüne ilişkin şunları söyledi: “Türkiye’de ilk 10 ayda 5 bine yakın elektrikli otomobil satışı büyük bir rakam. Türkiye’de küçük görünüyor olabilir ama Avrupa’daki elektrikli araçların büyüme hızına ve ilk piyasaya girişine baktığımız zaman oradaki hızlanma buradaki kadar fazla değildi. O yüzden beklentilerimizin üstünde gerçekleşti. Otomotiv pazarındaki tedarik sorunları aşılacaktır. Türkiye otomobil pazarının yıl sonunda 750 bin adet olmasını bekliyoruz.” Charbel Abi Ghanem, Türkiye’de elektrikli ve hibrit otomobil pazarının toplam pazardan yüzde 10’luk bir pay almasını beklediklerini ifade ederek, “Biz bu alanda büyük bir sıçramayla ilerlemeyi düşünüyoruz. Bu anlamda aslında Togg da Türkiye’de elektrikli araçlar için büyük bir katkı sağlayacak. Hem bizim için hem sektör için yolu açmış olacak diyebiliriz” şeklinde konuştu.