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Ekonomi Türkiye-AB KİK Türkiye Kanadından Azerbaycan'a destek mesajı:
Ekonomi

Türkiye-AB KİK Türkiye Kanadından Azerbaycan'a destek mesajı:

"Ermenistan'ın Yukarı Karabağ'da uluslararası hukuku ve ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan topraklarında sivil yerleşim yerlerini ve sivilleri hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyoruz" - "Azerbaycan, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla gerekli savunma önlemlerini almakta haklıdır"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:48:25 -
Türkiye-AB KİK Türkiye Kanadından Azerbaycan'a destek mesajı:

ANKARA (AA) - Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadını oluşturan sivil toplum kuruluşları, Ermenistan'ın Yukarı Karabağ'da uluslararası hukuku ve ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan topraklarında sivil yerleşim yerlerini ve sivilleri hedef alan saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği yaptıkları ortak yazılı açıklamayla, Azerbaycan'a destek verdi.

Açıklamada, Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan'ın egemenliği altındaki topraklara yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdiği anımsatılarak şunlar kaydedildi:

"Ermenistan, gerçekleştirdiği bu alçakça saldırılarla, kalıcı barışın ve istikrarın tesisi önündeki engel olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Ermenistan'ın Yukarı Karabağ'da uluslararası hukuku ve ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan topraklarında sivil yerleşim yerlerini ve sivilleri hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla gerekli savunma önlemlerini almakta haklıdır."

Uluslararası camianın, Azerbaycan'ın yanında olmaya ve haksız işgalin sona erdirilmesi için BM Güvenlik Konseyi ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kararlarına uygun şekilde barışçıl çözümü desteklemeye davet edildiği açıklamada, "Türkiye ile Azerbaycan'ın kaderleri iç içedir. 'İki devlet bir millet' ilişkisi temeline dayalı şekilde Can Azerbaycan ile sonuna kadar beraberiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saldırılarda şehit olan Azerbaycanlılara Allah'tan rahmet, ülkeye başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.


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