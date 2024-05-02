Turkcell’in dijital ürünlerini Türkiye’nin ‘Zeka Gücü’ gençleri geliştirecek!

Bu yıl 30’uncu kuruluş yıldönümünü kutlayan Turkcell, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye’nin özel yetenekli öğrencilerinin teknolojiye olan meraklarını artırmak, dijital becerilerinin gelişmesine uygun ortam ve imkân sağlamak amacıyla başlattığı ‘Zeka Gücü’ projesini dijital dünyaya uygun yeniliklerle büyütmeye devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar Türkiye’nin 48 şehrindeki Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) kurduğu 76 Zeka Gücü sınıfıyla 250 binden fazla öğrenciye ulaşan Turkcell, şimdi de ‘Yapay Zeka Maratonu’ ile öğrencileri geleceğin dünyasına hazırlıyor.

Online eğitimlerle fırsat eşitliği sağlandı

Türkiye’nin farklı şehirlerindeki Bilim ve Sanat Merkezleri’nde eğitim gören 800 lise öğrencisi Turkcell Yapay Zeka Maratonu kapsamında fırsat eşitliği gözetilerek online eğitim programına katıldı. Gençler, eğitimlerde veri bilimi, yapay zeka ve makine öğrenmesinin temellerini öğrendi. Haftada 10 saat süren eğitimlerle liseliler, Python programını kullanmayı öğrendi, veri görselleştirme üzerine çalıştı, algoritmaların mantığını kavradı ve örnek veri setleriyle proje çözümleri gerçekleştirdi. Öğrenciler program sırasında uzman eğitmenler ve Turkcell çalışanlarının verdiği mentorluk desteğiyle yapay zeka ve veri bilimi konusunda bilgi seviyelerini derinleştirdi.

Bireysel ya da ekip olarak katılmak mümkün

Eğitim alan gençler, maratonun ikinci ayağı olan ‘hackathon’a, bireysel ya da ekip olarak katılabilecekler. Turkcell’in dijital ürün ve hizmetleri fizy, Pasaj ve Chatbot için çözümler geliştirecek öğrencilerden finale kalanlar, Mayıs’ın son haftası İstanbul’da gerçekleşecek final etabında projelerini sunacaklar. Dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

Öğrenciler 400’ü aşkın ödül kazandı

Turkcell, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 2016 yılında hayata geçirdiği ‘Zeka Gücü’ projesinde özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri’nde teknoloji sınıfları açıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Turkcell, şimdiye kadar Türkiye’nin 48 şehrindeki Bilim ve Sanat Merkezleri’nde 9’u deprem bölgesinde olmak üzere 76 zeka gücü sınıfı açtı ve 250 binden fazla öğrenciye dokundu. Öğrenciler bu sınıflarda yapay zeka, robotik kodlama ve uzay bilimleri gibi birçok alanda yeteneklerine göre eğitim alıyor. Sınıflarda kullanılan dizüstü bilgisayarlar, 3D yazıcılar, proje geliştirmelerini sağlayan robotik kodlama kitleri gibi donanımlarla öğrenciler, problemlere teknoloji tabanlı çözüm üretebilecek beceriler kazanıyor. Öğrenciler proje kapsamında şimdiye kadar ulusal ve uluslararası yarışmalarda 400’ü aşkın ödül ve şampiyonluk kazandı.