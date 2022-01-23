Türk girişimciden müthiş adım! Denizlerin kabusu yeni favori oldu

Metal aksesuarı dışında tamamı 1’er kilogramlık 7 balon balığının derisinden oluşan çanta şık ve farklı tasarımıyla dikkat çekerken, sırada cüzdan ve anahtarlık gibi aksesuarlarla elektromanyetik alan engelleyici testleri geçmesi durumunda cep telefon ve bilgisayar kılıfları var.

İlk olarak kadın çantası üzerine yoğunlaşan Özata, İstanbul’da konusunda uzman bir kişiye balon balıklarının derilerini götürdü. Tanesi 1 kiloya yakın 7 balon balığının derisi özel işlemlerden geçirilip tabaklama yöntemiyle hazır hale getirildi.

Ardından deriler, metal aksesuarı dışında fermuarı tutacak yere kadar balon balığının parçalarının tamamı değerlendirilerek yapılan çanta haline getirildi. Özata, patentine başvurduğu çalışmaların sonunda yine balon balığı derisinden ayakkabı, cüzdan, anahtarlık yapmak için de girişimlerini sürdürüyor.

"1 sene sonra derisi sertleşiyor"

İmalat işiyle uğraşan deri ustası Adnan Uçmaz ise balığın derisinin işlenmesinin zor olduğuna, çok fazla el emeği gerektiğine işaret etti. Uçmaz, "Normal deri durdukça bir şey olmuyor ama balon balığı gördüğüm kadarıyla 1 sene sonra sertleşiyor. Biz bunu işledikten sonra sertleşmesi daha iyi. Daha önceden de bizim için yumuşak olması daha rahat" dedi.