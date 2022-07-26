Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) hedef dışı avcılık çalıştayı düzenliyor

YENİ AKİT ANKARA

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Akdeniz’deki hedef dışı avcılık konusuyla ilgili elde edilen bilgilerin paylaşılması için bir çalıştay düzenleyeceğini duyurdu.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir çalıştay düzenlediklerini belirterek şu ifadelere yer verdi; “Hedef dışı balıkçılıkla ilgili bilgi paylaşım çalıştayı 2017 yılında başlayan ve Akdeniz’deki hedef dışı avcılık konusuyla ilgili olan, Yunus, Köpekbalığı ve Deniz kaplumbağaları gibi hassas türlerin korunmasını amaçlayan MedBycatch Projesi WWF, Doğa Derneği, DEKAMER ve TÜDAV’ın işbirliğiyle yürütülmektedir. Balıkçı teknelerinde ve limanlarda yaptığımız çalışmalar sayesinde elde ettiğimiz verilerden çok değerli bilgiler öğrendik. MedBycatch Projesi’nin "Balıkçılık etkilerinin, deniz habitatları ve bu alanlarda bulunan canlı türleri üzerindeki baskılarının azaltılması" amacının gerçekleşebilmesinin temelini, balıkçılar ve gözlemciler arasında kurulan ilişkiler ve işbirlikleri oluşturur. Balıkçılar ve gözlemci ilişkilerinin oluşturulması ve sürdürülmesi için MedBycatch programının gözlemci katılımı ile elde edilen deneyim ve bilgiler, devamlılık, büyüme gibi olguların yanı sıra diğer gözlemci programları için de çok değerlidir. Bu girişimin amacı; sahadaki çalışma hayatından ve kurulan ilişkilerden öğrenilebilecek olumlu ya da olumsuz bilgilerin paylaşılması ışığında bilgi ve deneyimi yakalamak ve bu deneyimlerin yeni araştırmacılar ve çeşitli kuruluşlarla paylaşılmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda, bilginin paylaşılması aşamasının gerçekleşebilmesi için düzenlediğimiz toplantıya katılmanız, hedef dışı balıkçılığın azaltılması konusuna katkı sağlamakla beraber bizleri de çok sevindirecektir. Toplantıya ilişkin bilgiler aşağıdadır. Sorularınızı [email protected] adresinden ulaştırabilirsiniz. Bu daveti konu ile ilgilenen kişilerle paylaşırsanız çok memnun oluruz.