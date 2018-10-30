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Tümöre karşı çiğdemden yapılan ilaç işe yarıyor

Çiğdem'den yapılan ilaç tümöre karşı bomba etkisi yapıyor ama..

30 Ekim 2018 Salı 13:44
Tümöre karşı çiğdemden yapılan ilaç işe yarıyor

İngiltere’de bilim insanları güz çiğdemi ya da acı çiğdem olarak bilinen bitkinin özünden elde ettikleri ilacın kanserli hücreleri yok ettiğini söylüyor.

Bradford Üniversitesi’nde görevli araştırmacı ekibin başkanı Profesör Lawrence Patterson, araştırmanın insanlara yönelik yeni bir ilacın geliştirilmesi potansiyeli taşıdığını söyleyerek, güz çiğdemi ekstresinin tümörler üzerinde ‘akıllı bir bomba’ kadar etkin olduğunu belirtti.

Güz çiğdemi tıp camiasının yüzyıllardır bildiği bir bitki fakaaat..

ZEHİRLİDİR, MA'ZALLAH ÖLÜRSÜNÜZ!

Öne çıkan belli başlı özelliklerinden biri, zehirli olması. Onun için "A, kansere faydalıymış!" diye koparıp yemeye falan kalkışmayın. Ölürsünüz!

Bradford Ünversitesi’deki ekibin hazırladığı deneme halindeki ilaç, sadece tümörlerin saldığı bir kimyasalla karşılaşınca faal hale geliyor.

Araştırmada, beş ayrı tipte kanserden meme, (kolon, akciğer, sarcoma ve prostat) kaynaklanan katı tümörlerin yarısının tek bir dozda etkin şekilde iyileştiği görüldü. Ancak bunun kesin bir çare olarak algılanamayacağını; fakat insanlar üzerinde yapılacak klinik deneylerde başarı umduklarını belirtiyorlar.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 13:44
  1. acı çiğdem
  2. güz çiğdemi
  3. tümör

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