Tuğçe Demirbilek kimdir? Tuğçe Demirbilek nereli?
Tuğçe Demirbilek kimdir İtalyan şefi Danilo Zanna’nın eşi de olan Tuğçe Demirbilek’in kim olduğu merak ediliyor. 2012 yılında evlenen Tuğçe Demirbilek ile dünya evine giren Danilo Zanna’nın Zeno Tibet adında bir çocukları var. Peki Tuğçe Demirbilek kimdir? Tuğçe Demirbilek nereli?
Tuğçe Demirbilek 20 Mart 1981 tarihinde Giresun’da doğdu. Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenen Danilo Zanna çiftinin 2013 doğumlu Zeno Tibet adında bir çocukları var. Tuğçe Demirbilek, 1981 yılında Giresun'da doğdu. Baba tarafından Giresunlu olduğu ifade edilen Tuğçe Demirbilek'in Giresun'un hangi ilçesinde doğduğuyla ilgili ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. İstanbul'da Danilo Zanna ile tanışan ve 2012 yılında evlenen Tuğçe Demirbilek, 1 yıl sonra oğulları Zeno Tibet'i dünyaya getirdi.