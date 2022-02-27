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Biyografi Tuba Büyüküstün kimdir? Tuba Büyüküstün kızları kim kaç yaşında?
Biyografi

Tuba Büyüküstün kimdir? Tuba Büyüküstün kızları kim kaç yaşında?

Tuba Büyüküstün, 2012 yılında dünyaya getirdiği ikiz kızları Maya ve Toprak’la verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Tuba Büyüküstün, sosyal medyada gündem olmasından sonra Tuba Büyüküstün kimdir? Tuba Büyüküstün nereli, kaç yaşında? Tuba Büyüküstün ne iş yapıyor,meselği ne? soruları da sorulmakta. Tuba Büyüküstün kiminle evli? İşte Tuba Büyüküstün hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 10:39:00 - 2022-02-27 10:39:32
Tuba Büyüküstün kimdir? Tuba Büyüküstün kızları kim kaç yaşında?

Tuba Büyüküstün kimdir? Hatice Tuba Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi Erzurum kökenlidir. İstanbul Özel Doğuş Okulları'nda ortaöğrenimi tamamlayan Büyüküstün, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünü kazandı. Bir yandan üniversite öğrenimine devam ederken bir yandan da reklam filmlerinde rol alarak T.V. dünyasına adımını atan Büyüküstün, yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa başladı.

Tuba Büyüküstün kariyeri

2003 yılında, Aydın Bulut'un yönettiği T.V. dizisi Sultan Makamı'nın son bölümlerinde rol alarak oyunculuğa adım atan Büyüküstün, 2004 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği ve 1980 dönemi öncesindeki Türkiye'nin farklı bakış açılarından hikayesini anlatan Çemberimde Gül Oya adlı T.V. dizisinde Zarife karakterini canlandırarak kariyerinde önemli bir adım attı.

Tuba Büyüküstün kiminle evli?

28 Temmuz 2011 tarihinde Paris, Fransa'da kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak ile evlendi. 19 Ocak 2012 tarihinde ikiz kızlarını dünyaya getirdi. Kızlarına Toprak , Maya isimlerini verdi. Evlilikler 5 Haziran 2017'de sona erdi.

Tuba Büyüküstün kızları

Tuba Büyüküstün kızları

Tuba Büyüküstün dizi ve filmleri

2015 - Orman (Kısa Film)

2015 - Dar Elbise (Sinema Filmi)

2015 - Rüzgarın Hatıraları (Sinema Filmi)

2013 - 20 Dakika

2010 - 2011 - Gönülçelen

2010 - Yüreğine Sor

2009 - Beni w Benak (Arap Televizyon Dizisi)

2007 - 2009 - Asi

2006 - Sınav

2005 - Babam ve Oğlum

2005 - 2007 - Ihlamurlar Altında

2004 - Gülizar

2004 - Çemberimde Gül Oya

2003 - Sultan Makamı 

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